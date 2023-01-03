Легкая провокация и комфорт: дизайнеры показали самое сексуальное платье зимнего сезона (фото)

Одним из самых сексуальных платьев зимы стало платье с открытой спиной. Она вдохновлена образом Мирей Дарк в фильме "Высокий блондин в черном ботинке".

Такое платье совмещает комфорт с легкой провокацией в виде обнаженной спины. Об этом пишет Vogue.

Эта вещь не будет ограничивать движения и позволит чувствовать себя соблазнительно. Универсальный оттенок – черный – подчеркивает фигуру и сделает звездой вечеринки любого. Кроме того, она отлично подойдет для повседневных образов.

Если оригинальное платье Guy Laroche почти открывало ягодицы Мирей Дарк, то современные дизайнеры гораздо скромнее с пропорциями.

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Дизайнеры Bottega Veneta выбрали более аккуратный вариант, поскольку вырез доходит только до поясницы.

В Christopher Esber деликатно привлекли внимание к талии.

Украинский бренд Olenich показал достаточно смелый эксперимент. В новогодней коллекции они представили красивое черное платье с открытой спиной.

Не менее смелый образ показали в Mônot. Здесь картинка говорит сама за себя.

Напомним, что этой зимой некоторые вещи уже успели себя зарекомендовать и стать трендовыми. Среди них экошубы, балаклавы, платья-водолазки, кожаные брюки и т.д. Больше о модных трендах зимы – в материале.

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