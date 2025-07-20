Льготы для матерей УБД: что предусмотрено в 2025 году

Государство обеспечивает участников боевых действий разнообразной помощью. Это включает льготы, скидки и другие формы поддержки.

В частности, такую помощь могут получить и матери лиц, имеющих статус УБД. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

На 2025 год родители и матери участников боевых действий имеют право на льготы по оплате жилья, коммунальных услуг и топлива. Однако скидка на оплату отопления предоставляется в зависимости от площади жилья и определяется индивидуально для каждой семьи.

Читайте также: Досрочная пенсия для УБД: что нужно знать и как оформить

На каждого человека, который постоянно проживает в жилом помещении и имеет право на льготу, начисляется 21 квадратный метр отапливаемой площади. Кроме того, для всей семьи добавляется еще 10,5 квадратных метра.

Семьи, состоящие только из нетрудоспособных лиц, получают 75% скидки на оплату газа. Важно, что вид жилья и форма его собственности не влияют на получение льгот.

Речь идет об отоплении жилья из расчета на удвоенную норму отапливаемой площади:

42 квадратных метра на каждого человека, имеющего право на скидку;

21 квадратный метр на всю семью.

Следует заметить, что для получения льгот, мать должна проживать вместе со своим ребенком, который имеет статус участника боевых действий.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!