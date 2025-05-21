Льготы для пострадавших от аварии на ЧАЭС: кто может воспользоваться

Граждане Украины, которые подверглись последствиям аварии на Чернобыльской АЭС, могут рассчитывать на определенные льготы. Их объем определяется соответствующей категорией пострадавших.

Данные льготы охватывают не только социальную помощь, но и медицинское обслуживание и оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Портал государственных услуг.

В частности, речь идет о таких льготах:

Скидки на коммунальные услуги

Лица, относящиеся к 1-й и 2-й категорий пострадавших, имеют право на 50% скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, для них предусмотрена такая же скидка – 50% – на приобретение твердого топлива.

Связь и транспорт

Лица, которые входят в 1-ю и 2-ю категорий пострадавших, имеют право на 50% скидку при установлении телефонной связи и пользовании услугами оператора. Кроме того, для граждан 1-й категории предусмотрен бесплатный проезд всеми видами общественного транспорта один раз в год, тогда как для 2-й категории действует 50% скидка на такой проезд.

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Стоит заметить, что проезд в пригородном транспорте для представителей обеих категорий должен осуществляться бесплатно.

Бесплатные медикаменты и льготы на зубопротезирование

Все пострадавшие лица и их дети имеют право получать лекарства по рецептам врача бесплатно. Лица, относящиеся к 1, 2 или 3 категории, могут воспользоваться правом на бесплатное и внеочередное зубопротезирование. Для лиц 4 категории предусмотрена скидка в размере 50% на эти услуги.

Возмещение расходов на питание

Пострадавшие 1 категории имеют право на компенсацию половины стоимости питания, а для представителей 2 категории эта компенсация составляет 25%.

Дополнительные дни отпуска и средства на оздоровление

Лица, относящиеся к 1 и 2 категориям пострадавших, имеют право на ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных дней. Кроме того, всем категориям предоставляется ежегодная денежная помощь на оздоровление в пределах определенных нормативов.

Возможность санаторно-курортного оздоровления

Пострадавшие граждане 1, 2 и 3 категорий, а также их дети, могут бесплатно проходить лечение и восстановление в санаторно-курортных учреждениях.

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