Льготы на растаможку авто в 2024 году: кто сможет воспользоваться
Многие жители Украины стремятся приобрести автомобили из-за границы. Однако перед тем как они смогут наслаждаться своими новыми машинами, необходимо пройти процедуру таможенного оформления, включающую несколько важных этапов.
Привилегии на таможенное оформление автомобилей в 2024 году
С 1 июля 2022 г. правительство отменило нормы, позволявшие избежать таможенного оформления. Следовательно, пока не действуют никакие исключения для освобождения от уплаты НДС, акциза и таможенных пошлин.
Однако военные могут ввозить автомобили в Украину с возможностью воспользоваться льготами при растаможке. Это правило применяется к транспортным средствам, импортируемым по запросу военных лиц или определенного подразделения. В то же время обычные граждане обязаны платить стандартные налоги.
Инструкция по растаможке автомобилей:
- Покупка авто за пределами страны, оформление документов купли-продажи и получение технического паспорта.
- Подача таможенной декларации, которая необходима для въезда на территорию Украины. Декларацию следует подать в таможню, где будет проводиться растаможка.
- Внесение залога, равной полной сумме растаможивания, на счет таможни.
- Пересечение границы и транспортировка автомобиля в зону таможенного досмотра.
- Дополнительная оплата при изменении валютного курса или цены на автомобиль.
- Получение сертификата соответствия.
- Заполнение таможенной декларации.
- Регистрация автомобиля в Украине.
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