Льготы на растаможку авто в 2024 году: кто сможет воспользоваться

Многие жители Украины стремятся приобрести автомобили из-за границы. Однако перед тем как они смогут наслаждаться своими новыми машинами, необходимо пройти процедуру таможенного оформления, включающую несколько важных этапов.

Привилегии на таможенное оформление автомобилей в 2024 году

С 1 июля 2022 г. правительство отменило нормы, позволявшие избежать таможенного оформления. Следовательно, пока не действуют никакие исключения для освобождения от уплаты НДС, акциза и таможенных пошлин.

Однако военные могут ввозить автомобили в Украину с возможностью воспользоваться льготами при растаможке. Это правило применяется к транспортным средствам, импортируемым по запросу военных лиц или определенного подразделения. В то же время обычные граждане обязаны платить стандартные налоги.

Инструкция по растаможке автомобилей:

Покупка авто за пределами страны, оформление документов купли-продажи и получение технического паспорта. Подача таможенной декларации, которая необходима для въезда на территорию Украины. Декларацию следует подать в таможню, где будет проводиться растаможка. Внесение залога, равной полной сумме растаможивания, на счет таможни. Пересечение границы и транспортировка автомобиля в зону таможенного досмотра. Дополнительная оплата при изменении валютного курса или цены на автомобиль. Получение сертификата соответствия. Заполнение таможенной декларации. Регистрация автомобиля в Украине.

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