Лишь один дрон в тылу врага уничтожил 'буханку' оккупантов и склад с боекомплектом (видео)

Бойцы роты ударных БПЛА "Острые Картузы" отряда специального назначения НГУ "Омега" на одном из направлений фронта уничтожили автомобили российских боевиков, их состав с боеприпасами и нанесли урон личному составу оккупантов.

Как сообщается в Telegram-канале подразделения, для поражения вышеупомянутых целей нашим защитникам понадобился только один FPV-дрон. Поражение произошло на тыловой позиции врага вплотную к российской границе.

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"Просто замечательная работа наших эфпивишников, всего лишь одним точным дроном сожгли буханку, забили орка и сожгли немалый склад с боекомплектом. Это была тыловая позиция россиян, которая находилась почти на границе с РФ. Сюда приезжали баги, загружались боеприпасами и развозили по позициях. Именно они и сожгли эту точку, за что им отдельная благодарность", – говорится в комментарии под видео.

Напомним, на днях бойцы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ за считанные минуты уничтожили позицию оккупантов.

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