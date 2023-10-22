Ловушка для насекомых: эти пять хищных растений можно выращивать дома

Некоторые хищные растения, которые будут ловить насекомых, можно вырастить у себя дома. Однако они требуют особого ухода, но станут хорошим дополнением коллекции.

С подобающим уходом хищные растения могут прожить много лет. Учтите, что им нужно достаточно света, регулярного полива, определенной влажности воздуха и специального места для охоты.

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UAportal предлагает узнать некоторые из самых популярных видов хищных растений, которые подходят для домашнего выращивания.

Венерина мухоловка (Dionaea muscipula)

Венерина мухоловка – одно из самых известных хищных растений. Ее ловушки-липучки закрываются, когда насекомое касается чувствительных волосков на листьях. Переваривание насекомого занимается несколько дней или недель, поскольку это зависит от размера насекомого. После этого растение будет снова охотиться.

Это растение любит рассеянный свет. Противопоказанием являются тень и прямые солнечные лучи. Нельзя ее держать у батарей. Оптимальная для нее температура: зимой – 10 ° С, летом – 22-25 ° С летом.

Полив следует проводить регулярно и через поддон, используя дистиллированную воду. Почва должна всегда оставаться слегка влажной. Венерина мухоловка любит влажность не ниже 70%, но обрисовать ее не стоит.

Жирянка (Pinguicula)

Это растение имеет липкие волоски на листьях, улавливающих насекомых. Когда насекомое касается волосков, они выделяют ферменты, которые переваривают насекомое. Если насекомое большое и хочет выбраться, то листья начинают медленно скручиваться, не давая ему выбраться.

Летом растению требуется температура 25-28°С, а зимой – 15-18°С. Освещение должно быть рассеянным, а также важно наличие полутени. Не ставьте в места, где на нее попадали прямые солнечные лучи. Влажность воздуха – не ниже 50%.

Растению требуется регулярный полив дистиллированной водой через поддон. Почва должна быть влажной, опрыскивать нельзя.

Непентес (Nepenthes)

Это растение имеет кувшинчики, заполненные жидкостью. Насекомые привлекаются к запаху жидкости и падают в ловушку. Жидкость содержит ферменты, которые переваривают насекомых.

Оптимальная температура: в зимние месяцы – 22-25 ° С, в теплое время – 17-20 ° С. Важно, чтобы температура не опускалась ниже 16 ° С. Свет – рассеянный, но не прямые солнечные лучи. Влажность – не ниже 75-80%, иначе "кувшины" начнут сохнуть и не будут развиваться.

Для поддержки влажности флористы и специалисты используют, например, смоченный сфагнум, частые опрыскивания или увлажнители.

Летом растению нужно обеспечить обильный полив, зимой – умеренный, но через поддон в любое время. Субстрат в горшке должен быть влажным всегда.

Росичка (Drosera)

Это хищное растение, имеющее интересные листья, края которых покрыты выростами с капельками липкой жидкости, похожей на росу. Когда жертва поймана, то лист медленно скручивается. На переваривание насекомого уходит 2-3 дня.

Растение лучше оберегать от прямых солнечных лучей, иначе листья могут обжечься. Русской нужен яркий рассеянный свет. Летняя температура для тропических растений – 22-30 ° С, зимой – около 16 ° С; для европейских растений летом – 20-24°С, а зимой – около 12°С.

Обеспечивающее россияне регулярный полив дистиллированной водой, а земля в горшке ни в коем случае не может быть сухой. Влажность воздуха – от 70%.

Сарратения (Sarracenia)

Это растение имеет "кувшины", которые заполнены жидкостью. Насекомым нравится запах жидкости, ароматный сладкий сок. Попадая внутрь, они падают в ловушку. Жидкость содержит ферменты, которые переваривают насекомых.

Саррацения нуждается только в ярком освещении. Весной и летом – 22 ° С, зимой и осенью – 10 ° С. Как и другие хищные растения, обеспечьте регулярный полив через поддон.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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