Лучшие лекарства от болей в суставах

Принято считать, что боли в суставах беспокоят лишь людей в почтенном возрасте. И часто при характерных звуках в суставах можно услышать шутки в свой адрес о том, что "вы уже рассыпаетесь, как старик". Но боль в суставах, отек и скованность в движениях могут заявить о себе в любом возрасте. Современная медицина предлагает ряд лекарств, которые могут помочь устранить боль и воспаление. Первое, что рекомендуют врачи, - это нестероидные противовоспалительные препараты. Какие еще безрецептурные и рецептурные лекарства можно использовать при болях в суставах для комфортного движения и полноценной жизни?

Лекарства первой линии: свобода движений

При остеоартрите повреждаются хрящи и ткани, что приводит к боли, скованности и утрате функции суставов. Эксперты Фонда артрита AF рекомендуют пациентам с такими симптомами принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), поскольку они блокируют ферменты, вызывающие боль и отек.

Такие лекарства как ибупрофен и напроксен доступны в виде пластырей, гелей для местного применения, жидкостей, отпускаемых по рецепту, и таблеток.

В научном обзоре 2019 года исследователи отметили: пероральные НПВП обеспечивают эффективное обезболивание и помогают уменьшить воспаление у людей с ревматоидным артритом.

При этом врачи предостерегают: длительное применение нестероидных противовоспалительных препаратов может повредить слизистую оболочку желудка и вызвать желудочно-кишечное кровотечение. Эти лекарства также могут увеличить риск сердечного приступа, инсульта и сердечной недостаточности, поэтому их можно принимать лишь непродолжительный период. Если пациенту не рекомендованы нестероидные противовоспалительные препараты, то некоторые специалисты рекомендуют принимать ацетаминофен для уменьшения боли. Однако, по данным нескольких исследований AF, ацетаминофен малоэффективен для устранения болей при остеоартрите. Тем не менее, многим пациентам это может помочь.

Безрецептурные препараты: устранение боли, уменьшение воспаления

При выраженной боли в суставах, как правило, врачи назначают два безрецептурных препарата: НПВП и ацетаминофен.

Ибупрофен (Адвил, Мотрин) - разновидность нестероидных противовоспалительных препаратов, которые блокируют ферменты, уменьшая боль и воспаление. Эксперты рекомендуют ибупрофен в качестве лечения первой линии при болях в суставах. Препарат выпускается в нескольких формах в дозах 200-800 мг. Дневная доза лекарства варьируется от 400 до 800 мг до трех раз в день.

Побочные эффекты: звон в ушах, головокружение, запор или диарея, вздутие живота.

Напроксен (Алеве) - еще один НПВП, который имеет такое же действие, как и ибупрофен: блокирует ферменты циклооксигеназы ЦОГ-1 и ЦОГ-2, уменьшая жар, боль и воспаление. Препарат доступен в форме таблеток, капсул и раствора для перорального применения. Врачи назначают 220-550 мг Напроксена каждые 12 часов при легких или умеренных болях. Препарат нельзя принимать дольше 6 месяцев.

Побочные действия: синдром раздраженного кишечника, запоры, сухость во рту, жажда, головная боль, бессонница, проблемы со слухом.

Диклофенак - противовоспалительный препарат для местного применения в форме геля, жидкости и пластырей помогает эффективно устранить боль в пораженном суставе при нанесении непосредственно на кожу. Местные НПВП могут назначаться или в комплексе с другими противовоспалительными препаратами или же тем людям, у которых слишком выражены побочные эффекты от других лекарств.

Ацетаминофен (Тайленол) - часто рекомендуют тем пациентам, у которых наблюдаются выраженные побочные действия от нестероидных противовоспалительных препаратов. Лекарство уменьшает боли слабой или умеренной интенсивности, блокируя активность ЦОГ-3. Часто применяется при артрите, поскольку не повреждает сердце и желудок так, как нестероидные противовоспалительные средства.

Дозы для взрослых - 325-500 мг в таблетках, для детей - 80-160 мг.

Побочные эффекты: в больших дозировках может нанести вред печени, сыпь, тошнота.

Рецептурные лекарства: эффективны при сильных болях

Трамадол (ConZip, Ultram) - это атипичный опиоид, который помогает блокировать болевые рецепторы в головном мозге. В отличии от других опиоидов, в допустимых, анальгетических дозах, он не вызывает зависимость и не влияет на витальные функции. Однако многие врачи все же группируют его с другими опиоидами.

Эксперты рекомендуют использовать трамадол лишь определенным людям: у кого непереносимость НПВП; противопоказаны хирургические операции; не реагируют на другие методы лечения.

Побочные эффекты: сонливость, нервозность, напряжение мышц, изменения настроения.

Инъекции кортикостероидов

Инъекции кортикостероидов могут помочь уменьшить воспаление и боль. Препарат вводят в комплексе с обезболивающим непосредственно в пораженный сустав. В некоторых случаях перед инъекцией врач может вывести лишнюю жидкость из поврежденного сустава.

Эксперты часто рекомендуют инъекции кортикостероидов при ревматоидном артрите, нежели при остеоартрозе. Инъекции эффективны пациентам, испытывающим сильную боль, а также тем, кто не реагирует на другие обезболивающие.

Обычно человеку требуется 3-4 инъекции в год. Препарат может обеспечить облегчение на несколько месяцев, но после первой дозы лекарство может оказаться не таким эффективным или подействовать не так быстро. Преимущество инъекционных стероидов заключается в том, что из-за низких доз люди редко испытывают побочные эффекты.

Инъекции, физиотерапия, массажи

Кроме инъекций кортикостероидов, врачи также могут применять инъекции следующих веществ для терапии артрита:

гиалуроновой кислоты;

раствора сахара - пролотерапия;

плазмы, обогащенной тромбоцитами;

аутологичной кондиционированной сыворотки;

стволовых клеток.

Кроме применения препаратов, эксперты советуют дополнительно заниматься специальной лечебной гимнастикой (йогой, китайской практикой тай-чи) и проходить курсы специальных процедур:

иглоукалывания;

массажа;

физиотерапии;

электростимуляции;

тепловой и холодовой терапии.

Биологические препараты при РА

Многим пациентам с ревматоидным артритом хорошо помогают биологические препараты. Их сложнее производить, чем обычные синтетические БПВП, поэтому они стоят дороже. Некоторые из этих лекарств вводятся в виде укола или внутривенной инфузии. Существуют несколько видов биопрепаратов. Каждый из них действует по-своему, останавливая или замедляя воспалительные процессы:

Анти-ФНО - это ингибиторы TNF, которые блокируют фактор некроза опухоли, воспалительный белок или "цитокин".

- это ингибиторы TNF, которые блокируют фактор некроза опухоли, воспалительный белок или "цитокин". Ингибиторы интерлейкинов - препараты, которые блокируют интерлейкины - типы цитокинов, которые принимают участие в активации иммунной системы.

- препараты, которые блокируют интерлейкины - типы цитокинов, которые принимают участие в активации иммунной системы. Ингибиторы В-клеток . Их можно использовать для лечения ревматоидного артрита, когда другие методы лечения не дают желаемого результата.

. Их можно использовать для лечения ревматоидного артрита, когда другие методы лечения не дают желаемого результата. Селективные модуляторы костимуляции. Они связываются с определенными клетками, подавляя воспалительный процесс. Как и ингибиторы В-клеток, их обычно используют, если ингибиторы ФНО и другие варианты не оказывают должного эффекта.

Медикаментозная терапия при артрите зависит от уровня болевых ощущений, воспалительного процесса, а также индивидуальных особенностей пациента. Безрецептурные НПВП могут помочь при первых признаках заболевания. Рецептурные препараты, применяют тогда, когда требуется более интенсивное лечение. Все препараты могут вызвать побочные эффекты, о которых лучше знать заранее. Для профилактики и комплексного лечения заболеваний суставов эксперты советуют заниматься лечебной гимнастикой, проходить курсы массажа, тепловой и холодной терапии.