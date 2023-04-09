Лучшие поздравления к Пасхе 2023: картинки и проза

В этом году католическая церковь отмечает Воскресение Христово 9 апреля. Православные будут отмечать Пасху уже через неделю – 16 апреля.

Дата празднования Пасхи "подвижна", она выпадает на первое воскресенье после первого весеннего равноденствия. Обычно Пасху отмечают не раньше 4 апреля и позже 8 мая.

Праздник называется Пасха, Пасха, Воскресение Христово. В наши дни пасхальные обряды сохраняют как религиозные, так и дохристианские традиции, среди которых всенощная служба, крестный ход, христосование, окрашивание яиц, приготовление куличей.

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Непременным ритуалом этого праздника "Христосование" - обмен поздравлениями и поцелуями, сопровождаемый провозглашением "Христос воскрес!", а в ответ слышат "Воистину воскрес!".

UAportal собрал для вас искренние и красивые поздравления с Пасхой для родных, близких и знакомых. Выбирайте открытки и слова, которые пришлись вам по душе.

Поздравление с Воскресением Христа в прозе:

Поздравляем с Воскресением Христа! От всего сердца желаем в этот светлый праздник только лучшего. Пусть сердце не беспокоят грустные мысли. Пусть дни украсят улыбки близких и друзей.

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Пусть чистосердечная молитва сблизит всех родных, поможет преодолеть все конфликты, простить обиды. Чтобы праздник Пасхи пришел в чистые души, свободные от грусти, обид, разочарований. Добра вам, радости и мира!

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С Воскресением Христовым! В такой праздник хочется сказать слова пожеланий о счастье, пожелать радостных эмоций и благополучия. Пусть проблемы не будут трогать ваш дом, обходя стороной. С праздником!

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Сегодня светлый, душевный праздник! Пусть она наполнит вашу семейную жизнь уютом, гармонией, теплотой и радостью! Любви вам, миру и благополучию. Пусть ангел-хранитель оберегает вашу семью от любых проблем! Сохраняйте свой костер любви! И пусть сам Господь вам в этом помогает!

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С праздником! Желаю в Пасху только светлых дней и успехов в жизни. Пусть не пугают трудности в делах и помогают верные друзья. Пусть в 2023 году способствует успех во всем. Чтобы дома был уют и мир. Здоровья, благополучия всей семьи!!!

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От всей души поздравляю с праздником. Пусть этот светлый и добрый праздник принесет в дом радость, счастье, уют и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать веселыми семейными посиделками, душевными разговорами и приятными сюрпризами.

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Поздравляю с Пасхой! Желаю, чтобы в каждом доме был мир и покой, гармония и довольство. Пусть совершаются чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь прекрасными моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!

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В этот светлый день желаем тепла, покоя, доброты и умиротворения. В этот замечательный светлый праздник мечты становятся реальностью, пусть в этом году свершится самая заветная.

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Желаю вам в светлый праздник Пасхи мира в семье, уюта, верных друзей. Пусть в вашей жизни будет много радостных дней. Пусть в эту ночь начнутся волшебства и наполнят теплом ваши сердца!

Картинки-поздравления к Пасхе:

Ранее мы сообщали, что класть в корзину, чтобы освятить ее в церкви на Пасху.

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