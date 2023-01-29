Любовь вне сценария: 8 известных звездных пар, влюбившихся на съемочной площадке

Как и на любом другом рабочем месте, на съемочной площадке среди коллег могут происходить интересные взаимодействия. Иногда личности плохо смешиваются, а иногда все идет так хорошо, что актеры начинают встречаться друг с другом. Последнее – точно не редкость, особенно среди актеров, которым приходится играть влюбленных на экране. Сегодня вы узнаете, кто же нашел свою любовь на съемочной площадке. Мы расскажем о 10 известных парах, о которых вы, возможно, уже слышали, однако не знали историю их любви.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Когда Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс встретились на съемках "Зеленого фонаря" в 2010 году, они оба встречались с другими людьми. В конце 2011 года, как только выпускник "Сплетницы" и звезда "Признание" оказались холостыми, у них завязались романтические отношения. Через год пара тайно вышла замуж. Сейчас у них трое детей – Джеймс, Инес и Бетти.

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Мила Кунис и Эштон Катчер

Фанаты шоу 70-х обрадовались, когда Мила Кунис и Эштон Катчер превратили свои отношения из экранных в настоящую любовь. Они сыграли пару Джеки и Келсо в комедии, впервые вышедшей в эфир в 1998 году. Первый поцелуй их героев был даже первым поцелуем. Но искры не загорелись, пока они не возобновили связь на церемонии награждения в 2012 году. Дуэт женился в 2014 году и позже стал родителями Вятта и Димитрия.

Кот Харрингтон и Роуз Лесли

Пара познакомилась на съемках "Игры престолов". По сценарию сериала судьба свела их и они почувствовали сильное тяготение друг к другу, однако оказалось, что их страсть вышла за рамки киноленты и переросла в любовь в настоящей жизни. Они впервые познакомились в 2012 году, когда играли Игритт и Джона Сноу. Хотя ходили слухи, что они встречались в том году, они не сделали своего первого публичного выступления как пара до вручения наград Оливье в 2016 году. Через два года они прочли друг другу любовные клятвы в Шотландии. Теперь они стали родителями мальчика, появившегося в 2021 году.

Ева Мендес и Райан Гослинг

Хотя Ева Мендес и Райан Гослинг держат свои отношения в тайне, одно можно сказать наверняка – они влюбились друг в друга на съемках "Место под соснами" в 2012 году. Гослинг предложил Мендесу роль Румынии, его половинки в фильме. Дуэт так и не женился, но у них есть две дочери Эсмеральда и Амада.

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Рита Уилсон и Том Генкс

Еще одна звездная пара, выдержавшая испытание временем, это Рита Уилсон и Том Генкс. Они встретились на съемках фильма "Bosom Buddies" в 1981 году. В то время актер "Форест Гамп" был женат на своей девушке из колледжа. После того, как он и его тогдашняя жена развелись в 1987 году, Хэнкс и Уилсон стали одним целым. Они поженились в следующем году и имеют двоих детей, Чета и Трумэна.

Джада Пинкетт Смит и Уилл Смит

Когда Джада Пинкетт прошла прослушивание, чтобы сыграть любовь Вилла Смита в "Свежем принце с Бел-Эйр" в 1994 году, она не ожидала получить что-то еще лучшее, чем роль, а именно спутника жизни. Хотя тогда она не была избрана молодым Смитом, они начали встречаться спустя некоторое время. В 1997 году они поженились на тайной и пышной новогодней свадьбе. Они питались родителями Джейдена и Уиллоу.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Беннифер, как называют эту парочку, влюбились на съемочной площадке "Джили" в 2001 году. Бен Аффлек сделал предложение Дженнифер Лопес в 2002 году, но в следующем году они разорвали помолвку. Восстановив отношения почти через 20 лет, звезды вернулись и стали лучше, чем когда-либо. В июле 2022 года актер сериала "Добрый Уилл Хантинг" и актриса "Женись на мне" сказали "да" в Лас-Вегасе .

Натали Портман и Бенджамин Мильпье

Бенджамин Мильпье не только был танцором в "Черном лебеде", но и помогал в постановке фильма. Кью проводил много времени с Натали Портман, главной героиней фильма. Пара вышла замуж в 2012 году, и они являются родителями Алефа и Амалии.

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