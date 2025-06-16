Магнитная буря 'красного уровня' ударила по Земле: сколько продлится и как уберечь здоровье

Сейчас Землю охватила мощная магнитная буря, хотя еще с утра ученые ожидали спокойную солнечную активность. Геомагнитное возмущение будет длиться несколько дней, но постепенно его интенсивность начнет спадать.

Как сообщает ресурс Meteoagent, формирующий графики геомагнитной активности на основе данных спутников NOAA, TESIS и ведущих метеолабораторий мира, в понедельник, 16 июня, зафиксирована сильная магнитная буря "красного" уровня с показателем 4,8 балла.

Читайте также: Рекордное космическое явление: ученые обнаружили, когда Землю накрыла сильнейшая солнечная буря в истории

Впрочем, такая интенсивность долго не будет держаться: уже во вторник, 17 июня, уровень бури снизится до 3,7 балла, что соответствует среднему уровню. На среду, 18 июня, прогнозируется "оранжевая" активность. А уже в четверг, 19 июня, буря пойдет на убыль и до конца недели новых геомагнитных возмущений не ожидается.

Следует понимать, что погодные условия на Солнце могут меняться очень быстро, и даже если утром не предполагалось никаких бурь, это не гарантирует, что они не возникнут позже в течение дня.

Раньше мы рассказывали, почему возникают магнитные бури и как их спрогнозировать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!