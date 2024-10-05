Магнитные бури усилились и продлятся дольше, чем предполагалось: прогноз на неделю

В начале октября геомагнитное поле Земли находится под действием мощных магнитных штормов, достигших красного уровня опасности. Период возмущений продлится 10 суток.

По прогнозу сервиса Meteoagent, 5 и 6 октября продолжится магнитная буря силой в семь баллов. 7 октября она стихнет до 4 баллов. 8 и 9 октября геомагнитных штормов не будет.

Однако с 10 по 12 октября магнитные бури ударят по Земле с новой силой.

Когда магнитные бури в октябре 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это периоды, когда магнитное поле Земли претерпевает значительные изменения под влиянием солнечной активности. Эти изменения могут привести к нарушению работы электросетей, систем связи и навигации, а также негативно влиять на самочувствие людей.

Как появляются магнитные бури?

Магнитные бури появляются, когда на Солнце происходят вспышки либо выбросы корональной массы. Эти явления генерируют потоки заряженных частиц, которые, достигая Земли, влияют на ее магнитное поле.

Как магнитные бури оказывают влияние на людей?

Воздействие магнитных бурь на людей может быть разным, но чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

головная боль

Головокружение

Тошнота

Слабость

Повышенная раздражительность

Нарушение сна

Как пережить магнитные бури?

Следите за прогнозом магнитных бурь. Защищайте себя от солнца. Пейте много воды. Употребляйте пищу, богатую калием и магнием. Откажитесь от алкоголя и кофеина. Соблюдайте режим дня. Занимайтесь спортом. Принимайте контрастный душ. Слушайте спокойную музыку. Избегайте стрессовых ситуаций.

Если вы чувствуете сильное воздействие магнитной бури, обратитесь к врачу.

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