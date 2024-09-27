Магнитные бури в октябре 2024 года: календарь опасных дат

Октябрь 2024 года станет месяцем повышенной солнечной активности, сопровождающейся магнитными бурями, которые могут негативно влиять на здоровье. Специалисты Центра предсказания космической погоды NOAA (Национальное агентство океанографии и атмосферы США) назвали конкретные даты, когда ожидаются наиболее интенсивные бури.

По прогнозам, средние магнитные бури могут произойти с 5 по 10 октября. Кроме того, мощные магнитные бури прогнозируются на 7, 13, 15, 18 и 29 октября. В эти дни особенно чувствительные к перемене погоды люди могут испытывать ухудшение самочувствия.

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График магнитных бурь с Метеоагент. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнитные бури, вызванные солнечными вспышками, могут приводить к головным болям, усталости, раздражительности и даже смене настроения. Особенно уязвимы к таким явлениям являются люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами или метеочувствительностью.

Для того чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм, специалисты советуют поддерживать водный баланс, регулярно пить достаточное количество воды и соблюдать сбалансированное питание, обогащенное витаминами и минералами. Легкая физическая активность на свежем воздухе также поможет улучшить самочувствие, однако следует избегать чрезмерных нагрузок. Техники релаксации, такие как медитация или глубокое дыхание, могут помочь снизить уровень стресса.

Внимательность к своему здоровью в периоды магнитной активности поможет легче перенести эти природные явления и сохранить хорошее самочувствие.

Напомним, солнечный шторм уничтожил часть магнитного поля нашей планеты и образовал "магистраль" между Солнцем и Землей.

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