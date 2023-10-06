Магнитные бури в октябре: когда ждать мощного удара
По прогнозу Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, 5 октября жители Земли пережили мощную магнитную бурю. В дальнейшем к концу месяца столь мощных всплесков уже не стоит ожидать.
По данным NOAA, 13-15 октября ожидается магнитная буря средней силы, а 23-26 октября будут продолжаться две слабые магнитные бури.
Читайте также: Магнитные бури в октябре: названы опасные дни на второй месяц осени
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, особенно на метеозависимые. Вот несколько симптомов, которые могут возникнуть во время магнитной бури:
- Головная боль
- Усталость
- Бессонница
- Нарушение сердечного ритма
- Снижение АД (или его повышение)
- Головокружение
- Депрессия
Чтобы уменьшить влияние магнитной бури на здоровье, следует следовать следующим советам:
- Следите за прогнозом погоды и будьте готовы к возможным проблемам со здоровьем.
- Уменьшите физические нагрузки.
- Соблюдайте здоровый образ жизни.
- Здоровое питание, достаточный сон и регулярные упражнения помогут укрепить иммунитет и уменьшить влияние магнитной бури на организм.
Метеозависимым следует принимать седативные препараты, или пить успокаивающие травяные настои.
Следует избегать жирной и острой пищи. Выполняйте дыхательные упражнения или принимайте контрастный душ.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Ранее мы сообщали, почему во время работ в земле следует защищать руки и не рисковать.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!