Малюська заявил, что уклонисты останутся без 'тысячи админуслуг': о чем речь

В Украине готовится ряд ограничений для уклоняющихся от армии. В частности, военнообязанному мужчине без военного билета может быть отказано в предоставлении административных услуг.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Це ніхто не буде дивитись".

По его словам, у государства есть законные основания отказать в админуслугах. Он добавил, что речь идет "о тысячах услуг".

Читайте также: Ограничение бронирования работников предприятий: нардеп рассказал о новых нормах

"Это нормальный, правильный, естественный процесс. Процесс продолжается. Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы. Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет спрашивать военно-учетный документ", – подчеркнул министр.

Малюська уточнил, что речь идет об услугах, которые не являются критически важными. В то же время, ряд услуг блокировать не будут принципиально.

"Это все, что касается членов семьи военнообязанного, детей военнообязанного. В этом случае государство никаких блоков не будет ставить. Мы достаточно осторожно относимся к оценке, где услуги не являются критически важными, а где они важны", – заверил министр.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!