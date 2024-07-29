В Волгоградской областироссии в понедельник, 29 июля, произошел инцидент с пассажирским поездом, который следовал из Казани в Адлер. Поезд сошел с рельсов, в результате чего, по предварительным данным, пострадали примерно 100 человек.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

По данным СМИ, которые ссылаются на оперативные службы, 8 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области.

Более 320 человек и 100 единиц техники задействованы в ликвидации последствий аварии, к вылету готовят два вертолета Ми-8, сообщает пропагандистское СМИ РИА-Новости со ссылкой на МЧС.

Водитель грузовика, с которым столкнулся поезд, госпитализирован.

Всего в поезде, по предварительной информации, находились 800 пассажиров.

Напомним, 27 июля в Волгоградской области рф разбился истребитель Су-34.

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