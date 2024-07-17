Массовые отключения света изменят платежки украинцев в июле: чего ожидать

Несмотря на последнее увеличение стоимости электричества, в июле конечные счета для потребителей могут не претерпеть изменений из-за частых отключений электроснабжения. В среднем отсутствие света составляет 12 часов ежедневно, что приводит к снижению потребления электроэнергии. Такая принудительная экономия может нивелировать эффект от повышения тарифов.

Директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии для РБК-Украина сообщил, что хотя в июне в Украине было повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей, это не обязательно приведет к увеличению платежей.

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Новая цена составляет 4,32 грн за киловатт-час, что значительно превышает предыдущий тариф. Министерство энергетики Украины предупреждает, что средний платеж может вырасти на 285 гривен. Однако учитывая отключение света, реальные счета за июль могут не отражать этого роста.

Рябцев отметил, что время без электричества, которое составляет примерно 12 часов в день, существенно влияет на объемы использования энергии, ведь люди не могут пользоваться электроприборами в течение этих периодов.

Он также подчеркнул, что потребление электроэнергии варьируется среди разных домохозяйств. "У моих знакомых в прошлом месяце объемы потребления были вдвое меньше, чем раньше. У некоторых может быть другая ситуация. Она не одинакова для всех потребителей", – сказал он.

В целом, с учетом ограниченного доступа к электроэнергии, платежки, ожидаемые за июль, могут остаться на уровне до увеличения тарифов.

Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.

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