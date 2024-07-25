Механик назвал четыре подержанных авто, которые 'никогда не нужно покупать'

Покупка б/у автомобиля может быть стрессовой, особенно для тех, кто не имеет глубоких знаний в этой сфере. Выбор подержанного авто – ответственное решение, требующее тщательного подхода.

Чтобы избежать разочарований, следует прислушаться к советам опытных специалистов. Механик назвал четыре модели, которые, по его мнению, лучше не рассматривать как вариант покупки.

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Ford F150 (2004-2010)

Лонг подчеркнул, что автомобили с двигателем Ford 5.4 Triton V8 испытывают проблемы с фазораспределителем и цепью ГРМ. Ремонт может потребовать полной замены двигателя, который будет стоить от 6 до 7 тысяч долларов.

Европейские автомобили с пробегом более 150 000 миль

Mini Cooper, Mercedes, BMW, Land Rover или Jaguar обычно нуждаются в больших финансовых вложениях после достижения этого пробега. Лонг подчеркнул, что ремонт таких автомобилей может стоить от 1 до 3 тысяч долларов каждые три-шесть месяцев.

Автомобили General Motors с двигателями 3.1 или 3.4 V6.

Эти авто имеют проблемы с прокладками головки и впускного коллектора, что приводит к утечке охлаждающей жидкости в масло и повреждению двигателя.

Внедорожники Subaru 2000-х годов.

Лонг отметил, что у этих моделей есть хронические проблемы с главными прокладками, ремонт которых может стоить от 2 до 4 тысяч долларов.

Эксперт подчеркнул, что всегда есть лучшие альтернативы этим подержанным автомобилям, и советует избегать их при любых обстоятельствах.

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