Мемкойны доминируют в криптовалютном интересе 2024 года, по данным CoinGecko

В 2024 году мимкойны захватили внимание криптовалютных инвесторов, став самой обсуждаемой и популярной категорией на рынке криптовалют. Согласно исследованию CoinGecko, мимкойны составили почти треть интереса инвесторов за год.

Мемкойны на передовой

Исследование CoinGecko, которое анализировало трафик сайта с 1 января по 21 декабря, показало, что мимкойны доминировали в криптовалютном нарративе с долей 31% от общего интереса. Эти токены, часто характеризуемые спекулятивным характером и минимальным акцентом на технические основы, пережили взрывной рост и волатильность, вызывая как восторг, так и скептицизм.

Мимкойны на базе Solana стали значительным трендом, заняв почти 8% интереса инвесторов, в то время как мимкойны на блокчейне Base от Coinbase заняли 11-е место с более чем 2% интереса. Кроме того, мимкойны, связанные с искусственным интеллектом и тематикой котов, заняли 15-е и 16-е места, что свидетельствует о растущей диверсификации на рынке мимкойнов.

Общая рыночная капитализация мимкойнов достигла $113,2 миллиарда, при этом Dogecoin (DOGE) лидирует с $49,3 миллиарда, а Shiba Inu (SHIB) с $13,8 миллиарда.

Токены с искусственным интеллектом удерживают позиции

Несмотря на доминирование мимкойнов, криптовалюты, связанные с искусственным интеллектом, которые были топовой категорией в 2023 году, в 2024 году заняли второе место. Интерес к токенам с искусственным интеллектом вырос по сравнению с прошлым годом, достигнув почти 13% общего интереса, по сравнению с 11% в 2023 году.

Токены AI-агентов, способные автономно выполнять задачи, привлекли значительное внимание. Ярким примером стала ситуация, когда AI-аккаунт "Truth Terminal" продвигал мимкойн GOAT, стоимость которого выросла до $1,3 миллиарда. Однако токены с искусственным интеллектом остаются меньшей частью $44,8-миллиардного рынка криптовалют с искусственным интеллектом, где лидируют проекты Near Protocol (NEAR) и Internet Computer (ICP).

Спекулятивная привлекательность мемкойнов

Несмотря на отсутствие внутренней ценности, мимкойны стали основой для трейдеров, ищущих высокорисковые и высокодоходные возможности. Спекулятивный характер этих токенов продолжает привлекать как новичков, так и опытных трейдеров, стремящихся воспользоваться краткосрочными выгодами.

С ростом Bitcoin на 123% с начала года и общим подъемом рынка криптовалют, мимкойны заняли свою нишу как яркая, хотя и непредсказуемая, часть экосистемы.

К концу года внимание к мимкойнам подчеркивает спекулятивные настроения криптовалютного рынка, в то время как развитие нарративов вокруг искусственного интеллекта и блокчейн-инноваций обеспечивает 2024 год разнообразными возможностями и вызовами для инвесторов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!