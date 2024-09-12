Метеопатам станет хуже: магнитные бури усилятся и продлятся двое суток

Магнитная буря красного уровня опасности, которая началась на Земле 10 сентября, усилилась до шести баллов и растянется на трое суток. Правда, к концу недели ее сила снизится до трех баллов.

По данным сервиса Meteoagent, в четверг, 12 сентября, магнитные бури достигли опасного красного уровня, их сила составляла 5 баллов. В пятницу, 13 сентября, штормы усилятся до шести баллов, а в субботу, 14 сентября, сила геомагнитных колебаний снизится до 4 баллов.

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Магнитные бури: календарь

Магнитные бури, график на сентябрь 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Что называется магнитной бурей?

Магнитная буря – это резкое нарушение магнитного поля Земли, вызванное выбросами плазмы и солнечного ветра от активности на Солнце, таких как солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Когда заряженные частицы достигают Земли, они взаимодействуют с ее магнитосферой, вызывая колебания в магнитном поле, что может повлиять на технику, здоровье людей и атмосферные явления.

Сколько баллов магнитные бури?

Магнитные бури измеряются по шкале К-индекса, которая варьируется от 0 до 9 баллов:

0-3 балла: спокойные условия, нет существенных влияний.

4-5 баллов: умеренные магнитные бури, возможны незначительные нарушения связи.

6-7 баллов: сильные бури, могут вызвать сбои в работе спутников и энергосистем.

8-9 баллов: очень мощные бури, которые влияют на работу техники и значительно повышают риск здоровья чувствительных к этому людей.

Что происходит с человеком во время магнитных бурь?

Магнитные бури могут влиять на здоровье людей, особенно имеющих хронические заболевания или повышенную чувствительность к изменениям погоды. Возможные симптомы:

головная боль и мигрени

Повышенное артериальное давление

Общая слабость и усталость

Проблемы со сном

Ухудшение настроения и тревожность

Что делать во время магнитной бури?

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье, можно придерживаться следующих рекомендаций:

Отдыхать: старайтесь избегать излишней физической и психической нагрузки. Пить много воды: это помогает снизить головную боль и поддерживать баланс в организме. Контролировать АД: особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Принимать витамины: особенно магний и витамины группы B, помогающие нервной системе. Избегайте стресса: ограничьте контакты с отрицательными факторами. Заниматься легкими физическими упражнениями это поможет улучшить циркуляцию крови.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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