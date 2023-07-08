Многие люди об этом забывают: что нужно делать дважды в неделю, чтобы спать летом с комфортом

Летом терморегуляция нашего организма работает более активно, что часто приводит к загрязнению постельного белья. Поэтому важно помнить о регулярном смене постельного белья не только зимой, но и летом.

Рекомендуется менять постельное белье чаще во время летнего сезона, поскольку оно скорее загрязняется. Если зимой вы стираете постельное белье примерно раз в две недели, то летом это лучше делать по крайней мере дважды в неделю.

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Не обязательно полностью менять весь комплект постельного белья. Можно просто стирать простыни и наволочки. Это обеспечит вам свежую и чистую поверхность для общения с телом во время сна.

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Для здорового сна летом важно выбрать ткань, которая хорошо пропускает воздух. Прекрасным вариантом является хлопок, поскольку он обладает дышащими свойствами.

Что касается частоты покупки нового постельного белья, оно также может износиться и повреждаться со временем. Обычно рекомендуется обновлять постельное белье каждые два-три года.

При выборе качественного постельного белья следует пользоваться следующими советами:

Более высокая плотность переплетения полотна гарантирует более длительный срок службы постельного белья;

Ткань должна быть без посторонних запахов;

Все швы должны быть ровными и ухоженными;

Качественный краситель выдерживает высокую температуру стирки (60 градусов по Цельсию или выше);

Обязательно покупайте постельное белье, которое соответствует размерам вашей кровати.

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