Мобилизация-2024: подпадают ли бронированию работники с дефицитной ВОС

В Украине существует возможность получить отсрочку от мобилизации из-за бронирования на рабочем месте. Это касается не только работников по дефицитным специальностям, но и других категорий. Об этом пишет Новости.pro.

Кто может быть забронирован:

Сотрудники органов государственной власти и других государственных структур.

Сотрудники органов местного самоуправления.

Работники организаций, предприятий и учреждений, имеющих мобилизационные задачи.

Работники предприятий, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг.

Сотрудники критически важных для экономики предприятий, учреждений и организаций.

Сотрудники специализированных учреждений ООН и зарубежных дипломатических учреждений в Украине.

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Важно:

Бронирование обычно относится к руководителям учреждений.

Для бронирования работник должен удовлетворять определенным критериям.

Критерии бронирования:

Предприятие должно иметь большие поступления в иностранной валюте.

Официальная рыночная заработная плата работника должна удовлетворять установленным нормам.

Предприятие должно платить значительные налоги.

Подробнее о критериях бронирования:

Поступление в иностранной валюте: больше эквивалента 32 000 000 €.

Сумма уплаченных налогов за предыдущий год: свыше эквивалента 1 500 000 €.

Официальная рыночная заработная плата: 14-18 тыс. грн в регионах и 23 тыс. грн в Киеве.

Как оформить бронирование:

Предприятие подает в Министерство обороны Украины ходатайство о бронировании работника.

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие соответствие работника и предприятия критериям бронирования.

Министерство обороны Украины рассматривает ходатайство и принимает решение о бронировании.

Бронирование от мобилизации позволяет работникам критически важных для экономики и государства сфер продолжать свою работу и обеспечивать функционирование страны.

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