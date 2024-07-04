Мобилизация в Украине: можно ли избежать призыва после уплаты штрафа

Если военнообязанный получил штраф за неявку в ТЦК или отсутствие учетных данных и оплатил его – это не освобождает человека от службы в армии.

Об этом сообщила адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись в комментарии для "РБК-Украина".

"Уплата штрафа не освобождает от обязанности военной службы", – подчеркнула юрист.

Согласно ее словам, уплата штрафа является лишь "выполнением обязанности за нарушение" - неявку по повестке в установленную дату.

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"Любая следующая повестка и неявка в эту дату будет новым нарушением", – отметила Кись.

Она пояснила, что не существует ограничений по количеству возможных вызовов по повестке.

"Теоретически, с учетом времени "прохождения" наиболее длительной процедуры - направление повестки по почте – штрафы могут появляться условно каждые два месяца", – предположила адвокат.

Она также отметила, что ТЦК не запрещено отправлять "ежедневно по одному вызову на следующую дату от предварительно указанной".

"И каждый раз – штраф. Следовательно, путь до 160 000 грн суммарной задолженности (размер санкций, от которого исполнительная служба может не только арестовывать счета и имущество, но и заниматься их фактической реализацией) не такой уж длинный", – резюмировала Кись.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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