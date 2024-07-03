Мобилизация в Украине: появился новый обязательный документ для работников ТЦК

В ответ на ряд скандалов, связанных с действиями ТЦК во время действующей мобилизации, которые вызвали возмущение в обществе, в Украине была введена новая форма удостоверения для сотрудников ТЦК, которые проводят оповещения.

Эксперт в сфере военного призыва, адвокат Роман Симутин, поделился своими мыслями с ТСН относительно того, как эти изменения могут повлиять на процесс мобилизации, и помогут ли они снизить количество возможных конфликтных ситуаций.

"Я считаю, что утверждение такого удостоверения - правильный шаг. Это сделано для того, чтобы не было злоупотреблений. А они могут быть колоссальные", – говорит Роман Симутин.

Адвокат добавляет, что фиксировались ситуации, когда люди надевали военную униформу и требовали взятки за то, чтобы якобы откупиться от мобилизации. Он считает, что слишком большие полномочия правоохранителей могут привести к нежелательным изменениям в государстве.

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Роман Симутин подчеркивает, что сейчас повестки выписывают и без этих удостоверений: "Но теперь рядовому гражданину будет сложнее сказать, обращаясь к проверяющему, что у последнего нет полномочий."

Но в то же время адвокат обращает внимание на то, что в новом удостоверении работника ТЦК написано, что это – "служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки".

"То, что они могут вручать повестку, не означает, что они могут выписывать ее", – комментирует адвокат, добавляя, что закон требует, чтобы повестка была надлежащим образом сформирована перед вручением.

Подытоживая, Симутин считает, что новое удостоверение способствует большей организованности в процессе вручения повесток: "Чтобы не было хаоса. Если же у работника ТЦК не будет такого удостоверения, то у него не возникает обязанности вручать повестку".

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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