Мобилизация женщин: кого и за что могут оштрафовать

Согласно новым правилам мобилизации в Украине, введена ответственность за нарушение правил военного учета и мобилизации. За несвоевременное уточнение учетных данных военнообязанных предусмотрены штрафы от 17 до 25,5 тыс. грн во время военного положения.

Эти штрафы касаются и военнообязанных женщин. Мирослав Волков, начальник Кременчугского РТЦК и СП, объяснил, что женщины определенных специальностей, преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на военный учет и получить военно-учетный документ.

Мобилизация женщин проводится только по их личному согласию, согласно Постановлению №560.

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До 16 июля, в период обязательного уточнения учетных данных, медицинское освидетельствование не проходят те, кто имеет право на отсрочку от призыва, в частности, женщины старше 55 лет, забронированы, а также уже имеющие действительный военно-учетный документ. Военнообязанные женщины, не имеющие такого документа или впервые получающие его, должны пройти военно-врачебную комиссию.

С 1 октября 2023 г. работницы медицинской и фармацевтической сферы в возрасте от 18 до 60 лет обязаны становиться на военный учет в ТЦК и СП. Женщины с другими специальностями, связанными с военной сферой, могут встать на учет добровольно. На учет могут принять только тех женщин, которые пригодны к службе по состоянию здоровья, которая определяется военно-врачебной комиссией.

Важно, что женщины-медики не могут устроиться на работу без военного билета и без нахождения на учете в ТЦК и СП. Руководители учреждений обязаны уведомлять ТЦК о работницах, имеющих медицинское или фармацевтическое образование и не состоящих на военном учете. Нетрудоустроенные женщины с медицинским образованием должны самостоятельно прибыть в ТЦК и встать на военный учет.

Напомним, ранее министр юстиции сообщал, что Украина может привлечь в Вооруженные силы от 10 000 до 20 000 заключенных и лиц с судимостями.

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