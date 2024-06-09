Могут мобилизовать небинарных лиц: ответ юриста
Кто такие небинарные особы?
Небинарные личности – это люди, которые не идентифицируют себя исключительно как мужчины или женщины. Их гендерная идентичность может находиться где-то на спектре между мужской и женской, или быть абсолютно отличной от них. К небинарным людям относятся, в частности, гендерфлюиды, бигендеры, тригендеры и другие. Об этом пишет 24 tv.
Подлежат ли мобилизации небинарные лица в Украине?
По украинскому законодательству понятия "небинарное лицо" и "трансгендерное лицо" не определены.
Соответственно, четкого ответа на вопрос, подлежат ли мобилизации небинарные лица, нет.
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На практике это означает, что:
Если небинарное лицо отвечает критериям военнообязанности по возрасту, состоянию здоровья и физической подготовке, его могут мобилизовать в ряды ВСУ. Тем не менее существуют определенные нюансы.
С 4 июня 2024 бронирование военнообязанных, сроки действия отсрочок которых не истекли по состоянию на 7 мая 2024, продлено еще на 3 месяца. Вручение повесток уже имеющим бронь может быть связано с техническими ошибками и неактуальными данными в системе. Мобилизовать человека с бронированием против его воли не могут.
Напомним, мы уже писали, что военнообязанным могут заблокировать счета, если они указали фейковые адреса в Резерв+.
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