Могут мобилизовать небинарных лиц: ответ юриста

Кто такие небинарные особы?

Небинарные личности – это люди, которые не идентифицируют себя исключительно как мужчины или женщины. Их гендерная идентичность может находиться где-то на спектре между мужской и женской, или быть абсолютно отличной от них. К небинарным людям относятся, в частности, гендерфлюиды, бигендеры, тригендеры и другие. Об этом пишет 24 tv.

Подлежат ли мобилизации небинарные лица в Украине?

По украинскому законодательству понятия "небинарное лицо" и "трансгендерное лицо" не определены.

Соответственно, четкого ответа на вопрос, подлежат ли мобилизации небинарные лица, нет.

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На практике это означает, что:

Если небинарное лицо отвечает критериям военнообязанности по возрасту, состоянию здоровья и физической подготовке, его могут мобилизовать в ряды ВСУ. Тем не менее существуют определенные нюансы.

С 4 июня 2024 бронирование военнообязанных, сроки действия отсрочок которых не истекли по состоянию на 7 мая 2024, продлено еще на 3 месяца. Вручение повесток уже имеющим бронь может быть связано с техническими ошибками и неактуальными данными в системе. Мобилизовать человека с бронированием против его воли не могут.

Напомним, мы уже писали, что военнообязанным могут заблокировать счета, если они указали фейковые адреса в Резерв+.

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