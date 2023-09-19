Могут вызвать рак: Как сладкие напитки убивают здоровье

Они охлаждают, тонизируют, поднимают настроение и... убивают вашу печень. Сладкие напитки хоть и приятны в знойную жару, но смертельно опасны для здоровья печени.

В новом исследовании от американских ученых, которое длилось больше 20 лет, ясно одно: ежедневное потребление сладких напитков повышает риск рака и других опасных заболеваний печени.

Не менее интересные результаты исследователи получили о диетических напитках с искусственными подсластителями. Если вы не прочь охладиться сладкой газировкой или домашним компотом, щедро подслащенном сахаром, дочитайте до конца!

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Сладкие напитки - отрава для печени

Казалось бы, вред сладких напитков очевиден, но чтобы "безобидная" газировка или любимый ягодный морс повышали риск рака печени и влияли на смертность, - это открытие со знаком плюс, - считают американские ученые, которые в этом убедились в ходе 20-ти летнего исследования. По статистике, 65% взрослого населения в США ежедневно потребляет подслащенные сахаром напитки.

Примечательно, что именно заболевания печени - главная причина заболеваемости и смертности во всем мире, - говорят ученые.

Американские исследователи из женской больницы Brigham and Women's Hospital и Гарвардской медицинской школы в Бостоне провели исследование, посвященное изучению связи между потреблением подслащенных сахаром и искусственно подслащенных напитков и заболеваемостью раком печени и хроническими заболеваниями печени. Как утверждают ученые, это первое в истории исследование, в котором сообщается о связи между потреблением подслащенных сахаром напитков и смертностью от болезней печени.

"Если наши выводы подтвердятся, сокращение потребления подслащенных сахаром напитков может послужить стратегией общественного здравоохранения для снижения бремени болезней печени", - заявил автор исследования, доктор философии Лунган Чжао.

В исследовании участвовали 100 000 женщин в постменопаузе. Участницы разделились на тех, кто ежедневно употреблял сладкие напитки на основе сахара, а также на женщин, употребляющих менее калорийные напитки с искусственными подсластителями.

Сахар или подсластитель? Результаты исследования

Исследователи более 20 лет наблюдали за участницами в возрасте от 50 до 79 лет, изучая данные о заболеваемости раком печени и смерти от заболеваний печени - фиброза, цирроза и хронического гепатита. Результаты исследования показали: у 6,8% женщин, употреблявших один или несколько сладких напитков в день, риск рака печени был на 85% выше, риск смертности от хронических заболеваний печени - на 68% выше, чем у тех, кто употреблял менее 3-х сахаросодержащих напитков в месяц. За период наблюдений рак печени развился у 207 женщин, а 148 умерли от хронических заболеваний печени:

"Употребление подслащенных сахаром напитков является фактором риска ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Это может привести к резистентности к инсулину и воспалению, которые в значительной степени связаны с канцерогенезом печени и ее здоровьем", - говорит автор исследования Лунган Чжао.

Что касается искусственно подслащенных напитков, Чжао и его коллеги не обнаружили связи между потреблением таких напитков и риском рака печени или смерти от болезней печени.

Поскольку размер выборки для анализа искусственно подслащенных напитков был ограничен, эти результаты следует интерпретировать с осторожностью, - считают исследователи.

"Учитывая, что уровень потребления искусственно подслащенных напитков низок среди населения, размер выборки относительно невелик, поэтому зависимость соотношения доза-эффект остается неизвестной", - считает доктор Чжао.

А как там диетическая кола

Хоть в исследовании искусственно подслащенные напитки не вызвали опасений у ученых, но кола все еще считается одной из самых вредных напитков, поскольку содержит аспартам. Недавно Международное агентство по изучению рака IARC официально классифицировало искусственный подсластитель аспартам как возможный канцероген. Но многие ученые отрицают это, приводя свои доводы. Пока нет клинических данных, которые доказывали бы канцерогенность подсластителей для организма, но известно, что они повышают воспалительные процессы.

По рекомендациям ВОЗ, напитки с аспартамом можно употреблять, придерживаясь допустимой нормы, которая составляет 40 мг вещества на 1 кг веса. Чтобы превысить этот порог, человеку со средним весом нужно выпить 10-14 банок колы.

Онкоэпидемиолог и доктор медицинских наук Пол Фароа не считает подсластитель опасным для здоровья:

"Доказательства того, что аспартам вызывает первичный рак печени или любой другой рак у людей очень слаб", - комментирует ученый.

Что думают гепатологи о новом исследовании

Примечательно, что у 40% людей с раком печени нет ни одного из известных факторов риска заболевания, таких как хронический гепатит B или C, диабет 2 типа или ожирение. В текущем анализе ученые хотели определить, могут ли подслащенные сахаром или подсластителями напитки быть фактором риска развития рака и заболеваний печени. Доктор медицинских наук, гепатолог из Медицинского колледжа в Чикаго Rush Medical College, которая не участвовала в исследовании, Нэнси С. Ро считает, что авторов можно поздравить с попыткой прояснить риск для здоровья печени, связанный с искусственными или подслащенными напитками.

По мнению гепатолога, наиболее важным открытием является связь между ежедневным потреблением подслащенных сахаром напитков и здоровьем печени.

"Независимо от того, является ли это суррогатным маркером риска заболевания печени (например, жировой дистрофии печени) или последствием употребления самого напитка, это простая мера для клиницистов и легкое изменение поведения для пациентов", - заявила врач.

Поскольку исследование было наблюдательным, ученым нужны дополнительные данные, чтобы вывести причинно-следственную связь между сладкими напитками и риском опасных заболеваний и рака печени.

Тем не менее, 20-летнее исследование с участием около 100 тысяч человек говорит об одном: ежедневное употребление напитков, которые содержат сахар или сахарозаменитель, может спровоцировать опасные заболевания печени и рак.