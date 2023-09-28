Мощный взрыв раздался в Ташкенте возле аэропорта, пожар тушили всю ночь: что известно (фото, видео)

В ночь на 28 сентября в Ташкенте (столица Узбекистана) раздался мощный взрыв на таможенном складе. После этого на месте взрыва возник масштабный пожар.

Как сообщает местное издание gazeta.uz, взрыв прогремел на массиве Курувчилар в Ташкенте на таможенном складе. Он был такой силы, что в окрестных домах выбило стекла и со стен облетела штукатурка.

"28 сентября в 2:43 на массиве Курувчилар (Строителей) в Сергелийском районе Ташкента недалеко от столичного аэропорта на складе компании "Интер логистикс" произошел мощный взрыв", – сообщило МЧС Узбекистана.

Издание пишет, что взрыв был слышен за многие километры, а дым и зарево от пожара были видны из других районов.

Компания Uzbekistan Airports сообщила, что взрыв не отразился на работе международного аэропорта "Ташкент".

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, в результате взрыва и пожара было много раненых, их точное количество не называется.

Первоначально в соцсетях сообщалось, что взрыв прогремел на складе, где находились электромобили, однако эту версию опровергли в МЧС Республики. Впоследствии в СМИ сообщили, что в здание склада попала молния. Официальной причины взрыва власти Узбекистана пока не назвали.

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