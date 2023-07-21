Московский суд принял решение арестовать террориста Гиркина

В Москве Мещанский районный суд назначил приговор для бывшего офицера Федеральной службы безопасности россии (ФСБ) Игоря Стрелкова, более известного как Гиркин. Он будет находиться под арестом до 18 сентября.

Игоря Стрелкова подозревают в публичных призывах к экстремизму через Интернет, являющимся преступлением по статье 280 части 2 Уголовного кодекса российской федерации (лишение свободы на срок до пяти лет). Сейчас его карточка дела доступна на сайте суда, где его имя представлено под настоящей фамилией – Гиркин.

Видео дня

Следствие подтверждает, что Стрелков разместил два поста на своем телеграм-канале, где критиковал российские власти и "дискредитировал" российскую армию.

Читайте также: Стало известно, кто написал донос на Гиркина-Стрелкова

Следствие утверждает, что Игорь Стрелков может владеть "навыками конспирации" и сбежит за границу, поэтому требовало его ареста. Однако сам Стрелков не считает это обоснованным, указывая на то, что находится в розыске Интерпола в большинстве стран мира, и смешным выглядит обоснование страха относительно его возможного бегства за границу.

Следует отметить, что Стрелков в 2014 году был одним из военных преступников России, принявших участие в захвате территорий Донбасса. Он прошел военный путь от командира самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики" до министра обороны той же республики. Он сам себя называет тем, кто нажал "спусковой крючок войны" в Украине в 2014 году.

С мая по август 2014 года Стрелков был министром обороны так называемой "Донецкой Народной Республики".

Отметим, что в ноябре 2022 года Стрелков был приговорен в Нидерландах к пожизненному заключению по делу об авиакатастрофе малазийского "Боинга", сбившегося над Донецкой областью в 2014 году.

Напомним, 21 июля стало известно, что на России задержали бывшего руководителя общественного движения "Новороссия" Игоря Гиркина-Стрелкова, который был агентом ФСБ РФ, а в последнее время часто критиковал российские власти за провал на войне в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!