Может ли ФЛП получить бронирование от мобилизации: что сейчас известно

Депутаты рассматривают экономический вариант бронирования для физических лиц-предпринимателей. В случае принятия законопроекта граждане смогут получать бронь за счет ежемесячного платежа.

Об этом информирует Oboz.ua.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №650 от 5 июня 2024 года, прямое бронирование для ФЛП и их работников пока не предусмотрено.

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Однако существует возможность получить отсрочку от мобилизации при условии выполнения оборонных заказов или заказов для органов местной власти, военных администраций, необходимых для обеспечения обороноспособности Украины.

Для этого ФЛП необходимо:

иметь договор с государственным заказчиком;

подтвердить исполнение заказа.

Вариант экономичного бронирования:

Сейчас рассматривается законопроект №11331-1, который предлагает экономичный вариант бронирования для ФЛП. Этот вариант предусматривает ежемесячный платеж за бронирование в размере от 6 до 50 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Раде заявили, что бизнес имеет большой запрос на экономическое бронирование.

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