Может ли военный получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск

Президент Владимир Зеленский подписал закон, уточняющий порядок выплаты компенсации военнослужащим за неиспользованные дни отпусков. Документ вступит в силу через месяц после его официальной публикации.

Согласно новому закону, денежная компенсация будет предоставляться за все дни ежегодного основного и дополнительного отпуска, а также другие определенные законом льготные отпуска, которые не были использованы военными во время действия особого периода — с момента объявления мобилизации. Выплата компенсации будет происходить в год увольнения с военной службы. Об этом пишет издание АрмияInform.

Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" дополнили нормой, охватывающей не только ежегодные отпуска, но и дополнительные, например, для военнослужащих с детьми или совершеннолетним ребенком с инвалидностью, а также участников боевых действий. Все дни, не предоставленные из-за военного положения, компенсируются финансово.

Законодательство предусматривает разные типы отпусков для военных, однако в период военного положения многие из них не реализуются. К примеру, ежегодный основной отпуск составляет 30 дней, но не всегда используется полностью. Также предусмотрено до 10 дней дополнительного отпуска (до 17 – в некоторых случаях) для военнослужащих с детьми с инвалидностью. Участники боевых действий имеют право на до 14 дней отпуска каждый год, но в условиях военного положения эти дни часто не предоставляются.

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Компенсация за неиспользованные дни начисляется с учетом должностного оклада, звания, надбавки за выслугу лет и ежемесячных доплат. Общая сумма делится на 30 календарных дней, что позволяет вычислить сумму за каждый неиспользованный день.

Чтобы получить компенсацию, военнослужащий должен предоставить рапорт на имя командира части. В документе указываются основание и дата увольнения, количество дней неиспользованного отпуска за каждый год и соответствующее законодательное обоснование.

В случае гибели военного возмещения переходит лицам, указанным в его распоряжении. Если таковых нет – деньги наследуются.

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