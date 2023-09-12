Может свидетельствовать о проблемах со здоровьем: почему темнеет в глазах и кружится голова

Многие люди, вставая с постели, чувствуют затемнение в глазах и потерю равновесия. Эксперты рассмотрели это явление и дали действенные рекомендации.

Об этом сообщает Ukr.Media.

По мнению специалистов, все указанные симптомы могут являться следствием сердечных проблем, поэтому рекомендуется обратиться к кардиологу для консультации. Реже эти признаки могут возникать вследствие нарушения кровообращения в мозге.

Если вы сталкиваетесь с потемнением в глазах, следует вернуться в постель, подложить под ноги валик и спустя некоторое время попытаться снова встать.

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Также это явление может быть вызвано стрессом или проблемами со зрением. Поэтому рекомендуется измерить артериальное давление, поскольку возможен спазм артерий. Если вы принимаете медикаменты для регулирования давления, возможно, следует посоветоваться с врачом об изменении препарата. Также рекомендуется консультация офтальмолога.

Несмотря на это, при регулярном потемнении в глазах при подъеме с постели рекомендуется посетить семейного врача, назначившего необходимое обследование.

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