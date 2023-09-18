Может вызвать рак горла: ученые обнаружили доказательства опасности орального секса

В последние два десятилетия случаи рака горла стремительно выросли, вызывая настоящую тревогу среди врачей. Эта проблема особенно актуальна из-за распространения рака ротоглотки, вида рака горла, который стал все более распространенным.

Как пояснила онколог, профессор из Бирмингемского университета (Великобритания) Хишам Механна в авторской колонке для Conversation, распространение рака ротоглотки может быть связано с занятием оральным сексом.

Читайте также: Игрушки, как возможность разнообразить интимную жизнь

Специалист отметил, что за последние десятилетия в США и Великобритании резко увеличилось количество пациентов с раком ротоглотки, при котором опухоль развивается в области миндалин и задней части горла.

Видео дня

Основной причиной этого заболевания Механна назвал вирус папилломы человека (ВПЧ), передающийся половым путем.

Для рака ротоглотки основным фактором риска является количество половых партнеров на протяжении жизни, особенно это касается орального секса. У людей, имеющих шесть или более партнеров по оральному сексу в течение жизни, вероятность развития рака ротоглотки в 8,5 раза выше, чем у тех, кто не занимается оральным сексом.

Механна добавил, что большинство людей в течение жизни сталкиваются с ВПЧ, но не имеют никаких симптомов, поскольку их иммунитет успешно справляется с вирусом. Однако некоторые не могут избавиться от инфекции, впоследствии вирус интегрируется в ДНК и в некоторых случаях провоцирует появление раковых клеток.

Это побудило несколько стран, включая Великобританию, Австралию и США, расширить свои национальные рекомендации по вакцинации против ВПЧ.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, врачи рассказали о технике, которая поможет быстро похудеть благодаря дыханию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!