Можете сильно навредить: когда нельзя поливать растения и какое время суток оптимально

Летом растения особенно остро нуждаются в влаге. Но, чтобы получить действительно хороший урожай, важно не просто поливать грядки, а делать это правильно.

Как оказалось, время суток играет ключевую роль: убрать неудачный момент — и вода просто не принесет желаемого результата. Об этом пишет The Spruce.

Специалисты по садоводству Дон Шуинар и Сара Рубенс поделились с советами, когда целесообразно увлажнять почву в летнюю жару. По их мнению, менее благоприятный период для полива — с 10:00 до 16:00. В этот промежуток солнце самое активное, а земля уже прогрета настолько, что вода быстро улетучивается, не успевая достичь корней. В таком случае влага расходуется впустую, особенно если используется система автоматического полива с большим расходом воды.

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Кроме того, дневной полив может причинить вред растениям: капли воды, оставленные на листьях под прямыми солнечными лучами, могут вызвать ожоги — подобно действию линзы. Это особенно опасно для молодых растений и в жаркие, ясные дни.

Лучшее время для полива, как отмечают агрономы, — утро с 5:00 до 9:00. В этот период температура еще невысокая, а почва остается охлажденной после ночи, что позволяет влаге дольше удерживаться в земле. Если не успели полить по утрам, можно сделать это вечером, после 17:00. Однако увлажнение в вечерние часы имеет определенные риски — остающиеся на листьях до утра капли воды могут создать благоприятные условия для развития грибковых заболеваний.

Эти советы следует учитывать не только при уходе за овощами, но и для комнатных растений, стоящих на подоконниках. Правильно выбранное время для полива – залог здоровья и пышного роста зеленых любимцев.

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