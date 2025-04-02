Можно ли переоформить пенсию мужа на жену: разъяснение

После смерти мужа его жена имеет право переоформить пенсию на себя. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Денежная помощь, которую родственники могут получить после смерти мужа или жены, называется пенсией в связи с потерей кормильца. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на ПФУ.

Пенсия по случаю потери кормильца может быть назначена нетрудоспособным членам его семьи при следующих обстоятельствах:

они находились на его иждивении;

на момент смерти кормилец имел необходимый страховой стаж, который соответствует требованиям для назначения пенсии по инвалидности III группы.

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На одного нетрудоспособного члена семьи устанавливается выплата в размере 50% пенсии по возрасту, которую получал умерший кормилец. Если в семье есть двое или больше таких лиц, им назначается полный размер пенсии по возрасту умершего, которая делится между ними поровну.

Пенсию в связи с потерей кормильца пожизненно получают только те члены семьи, которые достигли пенсионного возраста. Остальным родственникам выплаты продолжаются до момента, когда они перестают быть нетрудоспособными.

Подать заявку можно лично в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины или воспользоваться онлайн-сервисом через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие льготы доступны пенсионерам после 70 лет.

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