Можно повредить трубы: почему нельзя сливать кипяток в раковину.

Наверное, каждый из нас сливал кипяток после приготовления макарон или картофеля в раковину даже не задумываясь над тем, насколько это вредит трубам. Пластик под действием высокой температуры деформируется, а вылив туда кипяток вы приближаете дату ремонта. Как же избежать проблем разбирался UaPortal.

Опасность горячей воды для труб

Современные канализационные трубы изготовляют из пластика. Они не ржавеют, но не переносят высокие температуры, от которых могут расслаиваться и течь. Поэтому кипяток лучше не выливать в раковину.

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Вылив кипяток в раковину вы, возможно, сразу включите холодную воду, чтобы разбавить кипяток. Но единственное, чего вы добьетесь – резкого перепада температуры от горячего до холодного. Потому так тоже лучше не делать.

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Как уберечь трубы

Чтобы не пришлось вызывать сантехников, перед тем как выливать воду из-под макарон или яиц в раковину подождите минимум 5 минут или, если не можете ожидать, разбавьте кипяток холодной водой и только тогда выливайте.

Напомним, мы уже писали о действенных народных способах отмыть раковину на кухне от жира, ржавчины и налета.

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