'Мы переходим к наступательным действиям': Маляр прокомментировала ситуацию на фронте

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию на фронте. По ее словам, на некоторых участках украинские военные переходят к контрнаступательным действиям.

Она отметила, что украинские военные продолжают оборону, начатую 24 февраля 2022 года. Об этом Маляр написала в своем Telegram.

"Что сейчас происходит? Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому, на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", – говорится в сообщении.

Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются достаточно широким фронтом.

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"Успеваем. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне, хочет удержать позиции. На юге – враг в обороне. Продолжаются бои местного значения", – добавила она.

Замминистра обороны также отметила, что оккупанты активно запускают информацию о контрнаступлении, поскольку им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении.

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