На что обязательно стоит обратить внимание при покупке подержанного автомобиля

Покупка автомобиля – сложный вопрос, требующий больших затрат. Возможность приобрести машину с нулевым пробегом не у многих, а найти автомобиль без недостатков на вторичном рынке практически невозможно. Как правило, такие предложения имеют богатую историю эксплуатации и скрытые дефекты. Кроме того, есть риск купить машину с сомнительным прошлым.

Сегодня б/у технику можно приобрести как непосредственно у бывшего владельца, так и в автосалонах. В пользу выбора таких транспортных средств обычно играет финансовый фактор. Однако отсутствие базовых знаний при выборе автомобиля на вторичном рынке может привести к серьезным неприятностям и незапланированным затратам. Рассказываем о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы провести соглашение с максимальной выгодой.

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Проведите мониторинг

Прежде всего, важно собрать как можно больше информации о модели, которую покупатель планирует приобрести. О ее типичных недостатках и слабых местах помогут узнать специализированные форумы, автомобильные издания и сайты. Нелишне будет заранее поинтересоваться стоимостью ремонтных работ и запчастей. Вооружившись этими сведениями, покупатель сможет подготовиться к самостоятельной диагностике техники и более уверенно вести торг.

Чтобы ничего не упустить, рекомендуется составить список всех изъянов. Кроме того, следует посетить популярные интернет-площадки для размещения объявлений и собрать данные о продаже подобных моделей. Такой мониторинг поможет определить среднюю рыночную стоимость выбранной машины. К тому же в интернете можно найти бесплатные сервисы для расчета стоимости. Не менее важно заранее определить минимальную и максимальную сумму, которую вы готовы заплатить за транспортное средство.

Изучите историю автомобиля

Перед покупкой необходимо ознакомиться с документами на автомобиль. Можно попросить продавца заранее отправить необходимые данные и узнать часть информации, не выходя из дома. Проверить машину в режиме онлайн можно по регистрационному знаку, СТС, ПТС, VIN, номеру кузова или шасси. Для этого предусмотрены специальные услуги.

Проблемы с документами могут стать поводом для отказа от покупки – слишком велик риск потерять технику и безвозвратно потерять свои деньги. Покупаемый автомобиль может оказаться угнанным, арестованным или заложенным. Наличие дубликата ПТС на относительно новую машину должно насторожить покупателя. Вполне вероятно, что ее приобрели в кредит и оригинал хранится в банке. Если ПТУ закончилось свободное место, а продавец не переоформил документ заранее — у покупателя появятся сложности при постановке машины на учет.

Внимательно осмотрите кузов

Некоторые дефекты можно найти невооруженным глазом: небольшие вмятины, сколы, царапины, ржавчину, расхождения оттенков. Если смотреть под острым углом, проще заметить шпатлевку или грунт. А заглянуть в труднодоступные места помогут зеркало и фонарик. При этом хорошо выполненный косметический ремонт не влияет на функциональность автомобиля. Однако не исключено, что кузов перекрасили после того, как он пострадал в аварии или просто проржавел.

Выявить скрытые дефекты ЛКП поможет толщиномер. Также следует обратить внимание на стыки между деталями кузова и состояние соединительных болтов. Зазоры разной толщины и искривления могли появиться в результате ударов или некачественного кузовного ремонта. Если соединительные болты не демонтировались, они будут без царапин и сколов. Кроме того, все двери, капот, лючок бензобака и багажник должны открываться и закрываться без усилий.

Проверьте двигатель

Под капотом автомобиля должен быть сухо, но очищенный до блеска моторный отсек – плохой показатель. Скорее всего, так хозяин пытался скрыть протекание растительного масла. При осмотре необходимо проверить шланги на наличие трещин и разрывов. Нестабильная работа двигателя, посторонние звуки, сизый или черный дым из выхлопной трубы – это, как минимум, причины для серьезной уступки в цене.

Независимо от типа трансмиссии, переключение передач не должно сопровождаться рывками, стуком и хрустом. Во время проверки двигателя и автоматической коробки полагаться только на собственные силы не стоит. К диагностике лучше привлечь специалистов. Они внимательно осмотрят машину и расскажут о том, какие механизмы пора заменить, а также проконсультируют по ценам.

Продиагностируйте ходовую часть

Сохранить подвеску в хорошем состоянии при плохих дорогах практически невозможно. К тому же состояние рычагов, стоек, амортизаторов и других частей помогает найти соответствие настоящего пробега показаниям одометра. Покупателю следует совершить тестовую поездку, если нет возможности проверить ходовую часть в автосервисе. Лучше выбрать плохой участок дороги и послушать, как подвеска отрабатывает неровности.

Во время движения не должно появляться скрипы, стуки и другие посторонние звуки. Их присутствие говорит о проблемах и неисправностях. Можно прокатиться самостоятельно или сесть в пассажирское кресло и попросить владельца выполнить необходимые маневры. К примеру, крутой поворот, ускорение и резкое торможение. Если владелец отказывает покупателю в этой возможности, скорее всего, ему есть что скрывать. От такой покупки целесообразнее отказаться.

Оцените состояние салона

После проверки подкапотного места можно переходить в салон. Ищите механические повреждения: потертость обивки, царапины и трещины на пластиковых поверхностях. При качественном уходе салон остается в хорошем состоянии долгие годы. Стертые накладки на педали и руль свидетельствуют о длительной эксплуатации, а слишком потрепанные сиденья выдают автомобиль, который использовали в качестве такси.

Также следует убедиться, работают стеклоподъемники, салонный свет, кондиционер, подогрев сидений и другие опции. Основанием для снижения стоимости могут стать нерабочие стеклоподъемники и регулировка, трещина на лобовом стекле или проваленное сиденье. При этом обосновать высокую цену наличием дорогостоящей музыкальной системы или другого дополнительного оборудования продавец не имеет права. Если он не согласен – предложите снимать магнитолу и попросите скидку за ее отсутствие.

Важно, чтобы в течение первой части своей жизни машина обслуживалась согласно регламенту автопроизводителя и не работала на износ – в такси, в офисе крупной компании, в небогатой семье в глубокой провинции. Даже модель с идеальной репутацией следует проверить на предмет реального пробега и степени износа основных агрегатов.

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