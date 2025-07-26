На дорогах появился новый знак, за который могут оштрафовать на 15 000 грн: что он означает

В некоторых странах Европы установили новые дорожные знаки, запрещающие автомобилям совершать обгон мотоциклов и велосипедов. Игнорирование этого запрета может обойтись водителю в сумму до 15 тысяч гривен.

Так, в Германии внедряют новый тип дорожных знаков, целью которых является повышение безопасности для водителей двухколесных транспортных средств. Знак имеет красную окантовку. На нем изображено авто слева и двухколесный транспорт справа на белом фоне, пишет сайт mauto.

Этот знак указывает, что на определенных участках дороги водителям автомобилей запрещено обгонять мотоциклы и велосипеды. Однако для самих мотоциклов и велосипедов ограничения на обгон друг друга не устанавливаются.

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Водители легковых автомобилей, которые нарушают данное правило, рискуют получить штраф до 70 евро – это около 3500 гривен. Если же их действия приведут к созданию аварийной ситуации, сумма взыскания может вырасти до 300 евро, что равно примерно 15 тысячам гривен.

Эксперты отмечают, что введенное правило имеет целью улучшение безопасности дорожного движения – особенно на загруженных трассах и узких городских улицах. Запрет на обгон призван уменьшить риски и сохранить достаточную дистанцию между транспортом, защищая пешеходов и других уязвимых участников дорожного движения.

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