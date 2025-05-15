На фронте погиб телеведущий и актер Максим Нелипа. Фото

12 мая в боях против российских окупантов погиб украинский военный, телеведущий и бывший актер "Дизель шоу" Максим Нелипа. Максим Нелипа был известным украинским шоуменом. Зрителям он запомнился с участием в проектах студии "Дизель", телевизионных программах "Проиграй миллион" на ICTV, "Кто там?" на УТ-1 и 1+1, шоу "Народная звезда" на телеканале "Украина". Также он был участником "Танцев со звездами" и играл в КВН.

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О гибели Максима Нелипы сообщили музыкант и военный Николай Серга, ведущая Елена Филонова и актер Дмитрий Оскин. Елена Филонова в своей публикации отметила, что не может поверить в эту потерю и выразила искренние соболезнования семье и близким. Дмитрий Оскин опубликовал скриншот сообщения жены погибшего Тамары Нелипы, в котором говорится, что Максим погиб 12 мая, но обстоятельства его смерти пока остаются неизвестными, поскольку идет следствие.

Максим Нелипа. Источник: instagram.com/stories/thekolya

Скриншот. Источник: фейсбук Дмитрия Оскина

К Вооруженным силам Украины Нелипа присоединился в марте 2022 года. Он занимал должность командира разведывательного взвода в составе Сухопутных войск.

Напомним, армия РФ атаковала Константиновку Донецкой области.

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