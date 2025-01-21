На горнолыжном курорте в Турции вспыхнула гостиница: погибли по меньшей мере 10 человек (видео)

В ночь на 21 января в центральной турецкой провинции Болу произошел пожар в одной из гостиниц, которая привела к гибели 10 человек и госпитализации более 30 человек. Сначала сообщалось о шести погибших и 31 пострадавшем, но позже количество жертв возросло до 10, а раненых — до 32.

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По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X, информация о возгорании поступила около 03:27 по местному времени.

В ликвидации пожара участвовало 267 человек из разных государственных служб и организаций.

Напомним, в Лос-Анджелесе бушует масштабный лесной пожар.

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