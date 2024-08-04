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На какие льготы имеют право родители участника боевых действий

Цихоцкая Мария

На какие льготы имеют право родители участника боевых действий
Государственное законодательство Украины предусматривает ряд льгот для семей участников боевых действий (УБД)

Существует существенное различие между понятиями "снятый" и "выключенный" по военному учету, каждое из которых имеет свои особенности и последствия. Эта разница регламентируется Законом Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Снятие с военного учета не означает утрату военнообязанного статуса. Лицо все еще обязано проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) и обновлять данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). Это временная мера, которая предусматривает дальнейший возврат на учет.

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"Исключение из военного учета" означает, что лицо признано непригодным к военной службе и не подлежит мобилизации. Таким лицам не нужно обновлять данные. Однако если в военно-учетном документе отсутствует отметка об исключении, следует обратиться в ТЦК для уточнения.

Согласно законодательству, полностью исключить из военного учета могут граждан Украины, которые:

  1. Умершие или признанные безвестно отсутствующими или объявленные умершими;
  2. Прекратили гражданство Украины;
  3. признаны непригодными к военной службе;
  4. Достигли предельный возраст пребывания в запасе.

Важно отметить, что при исключении из военного учета военно-учетный документ не изымается, но обязательно должен содержать соответствующую отметку об исключении.

Понимание этих нюансов поможет гражданам лучше ориентироваться в своих правах и обязанностях по военному учету.

Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

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Война в Украине