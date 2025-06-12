На какие выплаты имеют право военные, потерявшие трудоспособность и как их оформить

Военнослужащие, потерявшие трудоспособность из-за ранения или получивших инвалидность, имеют право на единовременную денежную помощь. Чтобы получить выплату, необходимо подать рапорт командиру воинской части вместе с пакетом документов:

копией справки МСЭК или решения экспертной комиссии по инвалидности или потере трудоспособности;

копией заключения ВЛК о причине ранения;

справкой об обстоятельствах травмы;

копиями паспорта, идентификационного кода и согласием обработки персональных данных.

Об этом рассказал полковник Сергей Саенко, начальник Управления обеспечения выплат единовременной помощи в проекте Минобороны Small talk, пишет armyinform. Для тех, кто уже уволен с военной службы, документы следует подавать в территориальный центр комплектования (ТЦК и СП) по месту жительства.

Как пояснил Саенко, с момента подачи документов на оформление и рассмотрение предусмотрено 90 дней. Задержки обычно возникают из-за ошибок в документах. В частности, может быть несоответствие между выводами экспертной комиссии, ВЛК и справками командования относительно причин ранения или обстоятельств его получения. В таких случаях документы возвращаются на доработку, которая требует дополнительного времени.

Кроме того, в выпуске проекта Саенко рассказал и о порядке выплат семьям погибших военных.

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Размеры выплат в 2025 году:

В случае инвалидности в результате ранения при исполнении обязанностей военной службы:

И группа - 1 211 200 грн

ІІ группа - 908 400 грн

ІІІ группа - 757 000 грн

В случае инвалидности, полученной во время службы по болезни или травме:

И группа - 363 360 грн

ІІ группа - 272 520 грн

ІІІ группа - 211 960 грн

Также компенсацию могут получить военные, частично потерявшие трудоспособность. Степень утраты описывает экспертная комиссия в процентах (от 5% до 30%). Расчет ведется от базовой суммы - 211 960 грн.

Например, если установлено 20% потери трудоспособности, единовременная помощь составит 42 392 грн.

Таким образом, помощь охватывает как раненых во время боевых действий, так и потерявших здоровье во время прохождения службы, независимо от обстоятельств.

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