На какие выплаты имеют право военные, потерявшие трудоспособность и как их оформить
Военнослужащие, потерявшие трудоспособность из-за ранения или получивших инвалидность, имеют право на единовременную денежную помощь. Чтобы получить выплату, необходимо подать рапорт командиру воинской части вместе с пакетом документов:
- копией справки МСЭК или решения экспертной комиссии по инвалидности или потере трудоспособности;
- копией заключения ВЛК о причине ранения;
- справкой об обстоятельствах травмы;
- копиями паспорта, идентификационного кода и согласием обработки персональных данных.
Об этом рассказал полковник Сергей Саенко, начальник Управления обеспечения выплат единовременной помощи в проекте Минобороны Small talk, пишет armyinform. Для тех, кто уже уволен с военной службы, документы следует подавать в территориальный центр комплектования (ТЦК и СП) по месту жительства.
Как пояснил Саенко, с момента подачи документов на оформление и рассмотрение предусмотрено 90 дней. Задержки обычно возникают из-за ошибок в документах. В частности, может быть несоответствие между выводами экспертной комиссии, ВЛК и справками командования относительно причин ранения или обстоятельств его получения. В таких случаях документы возвращаются на доработку, которая требует дополнительного времени.
Кроме того, в выпуске проекта Саенко рассказал и о порядке выплат семьям погибших военных.
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Размеры выплат в 2025 году:
В случае инвалидности в результате ранения при исполнении обязанностей военной службы:
- И группа - 1 211 200 грн
- ІІ группа - 908 400 грн
- ІІІ группа - 757 000 грн
В случае инвалидности, полученной во время службы по болезни или травме:
- И группа - 363 360 грн
- ІІ группа - 272 520 грн
- ІІІ группа - 211 960 грн
Также компенсацию могут получить военные, частично потерявшие трудоспособность. Степень утраты описывает экспертная комиссия в процентах (от 5% до 30%). Расчет ведется от базовой суммы - 211 960 грн.
Например, если установлено 20% потери трудоспособности, единовременная помощь составит 42 392 грн.
Таким образом, помощь охватывает как раненых во время боевых действий, так и потерявших здоровье во время прохождения службы, независимо от обстоятельств.
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