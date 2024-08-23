На какую доплату имеют право пенсионеры после 80 лет

Государство Украина заботится о благосостоянии своих граждан, в частности о пенсионерах. Особое внимание уделяют старикам, достигшим 80-летнего рубежа. Для них предусмотрены дополнительные финансовые выплаты, призванные улучшить их материальное положение и обеспечить достойный уровень жизни. Об этом пишет 24 tv.ua.

Основные виды доплат для пенсионеров от 80 лет:

Автоматическая доплата в размере 570 гривен: Условие получения: Достижение 80-летнего возраста.

Достижение 80-летнего возраста. Особенности: Выплата назначается автоматически без дополнительного заявления.

Выплата назначается автоматически без дополнительного заявления. Ограничение Доплата не начисляется, если общий размер пенсии превышает 10 340,35 гривен. Дополнительная доплата для лиц, нуждающихся в постоянном уходе: Условия получения:

Возраст от 80 лет.



Наличие заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.



Проживание самостоятельно.

Размер: 944 гривны в месяц.

944 гривны в месяц. Оформление: Необходимо подать заявление в органы социальной защиты или Пенсионный фонд вместе с необходимыми документами.

Какие документы необходимы для оформления дополнительной доплаты?

Заявление: заполняется по установленной форме.

заполняется по установленной форме. Заключение врачебно-консультативной комиссии: Подтверждает необходимость постоянного постороннего ухода.

Подтверждает необходимость постоянного постороннего ухода. Паспорт: Документ, удостоверяющий личность.

Документ, удостоверяющий личность. Идентификационный код: Необходим для идентификации налогоплательщика.

Куда обращаться за оформлением?

Обратиться за оформлением дополнительной доплаты можно в органы социальной защиты по месту жительства или в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

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