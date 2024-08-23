На какую доплату имеют право пенсионеры после 80 лет
Государство Украина заботится о благосостоянии своих граждан, в частности о пенсионерах. Особое внимание уделяют старикам, достигшим 80-летнего рубежа. Для них предусмотрены дополнительные финансовые выплаты, призванные улучшить их материальное положение и обеспечить достойный уровень жизни. Об этом пишет 24 tv.ua.
Основные виды доплат для пенсионеров от 80 лет:
- Автоматическая доплата в размере 570 гривен:
- Условие получения: Достижение 80-летнего возраста.
- Особенности: Выплата назначается автоматически без дополнительного заявления.
- Ограничение Доплата не начисляется, если общий размер пенсии превышает 10 340,35 гривен.
- Дополнительная доплата для лиц, нуждающихся в постоянном уходе:
- Условия получения:
- Возраст от 80 лет.
- Наличие заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.
- Проживание самостоятельно.
- Размер: 944 гривны в месяц.
- Оформление: Необходимо подать заявление в органы социальной защиты или Пенсионный фонд вместе с необходимыми документами.
Какие документы необходимы для оформления дополнительной доплаты?
- Заявление: заполняется по установленной форме.
- Заключение врачебно-консультативной комиссии: Подтверждает необходимость постоянного постороннего ухода.
- Паспорт: Документ, удостоверяющий личность.
- Идентификационный код: Необходим для идентификации налогоплательщика.
Куда обращаться за оформлением?
Обратиться за оформлением дополнительной доплаты можно в органы социальной защиты по месту жительства или в ближайшее отделение Пенсионного фонда.
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