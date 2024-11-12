На какую компенсацию могут рассчитать военной в случае переезда и съема жилья

В Вооруженных Силах Украины военнослужащие, проходящие службу по контракту или назначенные на офицерские должности, имеют право на дополнительные выплаты при переезде на новое место службы. Это включает компенсацию за аренду жилья ("поднаем") и помощь на переезд ("подъемные").

Компенсация за аренду жилья:

Выплачивается, если у военнослужащего нет собственного жилья в регионе нового места службы. Для оформления необходимо подать рапорт и необходимые документы.

Размер компенсации в 2024 году:

Киев – 4560 грн/месяц



Областные центры – 3420 грн/месяц



Другие населенные пункты – 2280 грн/месяц

Для военных с тремя и более членами семьи – повышается в 1,5 раза. Об этом рассказывает АрмияInform.

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Пособие на переезд ("подъемные"):

Предоставляется при переезде в другой населенный пункт через назначение на новую должность, направление на обучение или передислокацию части в размере месячного денежного довольствия для военнослужащего и 50% для каждого члена семьи, переехавшего вместе. Также выплачиваются дневные за дни пребывания в пути. Предоставляется не более чем за два переезда в год.

Мобилизированные военнослужащие не имеют права на подъемную помощь. Это может являться одним из мотивационных факторов для перехода на контрактную службу.

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