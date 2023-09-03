На капроновых колготках появилась стрелка: как ее скрыть

Капроновые колготки хотя бы раз, но одевала каждая девушка и женщина. Однако иногда модницы могут столкнуться с проблемой – стрелкой на колготках.

UAportal расскажет, как спасти ситуацию и сделать стрелку незаметной. Для этого можно воспользоваться некоторыми средствами, которые можно найти у себя дома. В частности:

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1. Лак для волос:

Распылите лак для волос на стрелку с расстояния примерно 30 сантиметров. Это поможет остановить расширение стрелки. Затем легко сожмите материал и снова обработайте его лаком. После этого стрелка станет незаметной.

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2. Клей ПВА:

Если у вас под рукой найдется канцелярский клей ПВА, обработайте им поврежденный участок и края вокруг него. Дождитесь полного высыхания клея, и стрелка будет зафиксирована и не будет распространяться дальше.

3. Лак для ногтей:

Возьмите прозрачный лак для ногтей и нанесите на поврежденную стрелку. Это также приостановит дальнейшее движение стрелки.

4. Мыло:

Если ничего из перечисленного выше нет под рукой, то обычное мыло вам поможет. Намыльте палец и нанесите мыло на стрелку и по краям. Кроме мыла подойдут также шампунь, гель для душа или гель для мытья посуды.

Напомним, мы уже писали, как сделать капроны более крепкими.

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