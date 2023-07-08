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На Кипре нашли королевские гробницы, полные драгоценных артефактов (фото)

Былим Елена

На Кипре нашли королевские гробницы, полные драгоценных артефактов (фото)

Археологи из Университета Гетеборга обнаружили королевские гробницы близ города Дромолаксия Визация, расположенного в Хала-Султан-Текке на юго-восточном побережье Кипра. Гробницы, датируемые 1500-1300 годами до нашей эры, считаются одними из самых богатых, когда-либо обнаруженных в Средиземноморском регионе.

Профессор Питер Фишер из Университета Гетеборга заявил, что есть основания полагать, что эти гробницы принадлежали королям, хотя информация о форме правления города того времени еще достаточно ограничена.

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Место, где гробницы были обнаружены, было найдено с помощью магнитометров, обнаруживающих магнитные аномалии. Сравнение карты магнитометра с участком, где находилась разбитая керамика, обнаружило большие полости на глубине один-два метра. Это побудило археологов провести исследование, что привело к открытию гробниц.

 
 
 

Гробницы состоят из подземных камер размером до 4 на 5 метров любая, к которым ведет узенький проход с поверхности. Внутри команды археологов было найдено более 500 полных артефактов, включая драгоценные металлы, драгоценные камни, бронзовое оружие, слоновую кость, высококачественную керамику и печать из гематита в золотой оправе.

 
 
 
 
 
 

Около половины найденных артефактов были импортированы из соседних культур и цивилизаций. Золото и слоновая кость прибыли из Египта, драгоценные камни были импортированы из Афганистана, Индии и Синая, а предметы из янтаря поступили из Прибалтики.

Во время раскопок были обнаружены несколько хорошо сохранившихся скелетов, включая захоронения женщины, которая была окружена десятками керамических сосудов, украшений и круглого бронзового зеркала.

По словам профессора Фишера, несколько человек, как мужчин, так и женщин, носили диадемы и имели ожерелья с подвесками высочайшего качества, вероятно, изготовленные в Египте во время правления фараонов 18-й династии, таких как Тутмос III, Аменофис IV (Эхнатон) и его жена Нефертити.

Это увлекательное археологическое открытие принесет множество новых знаний об истории и культуре того периода на Кипре и в Средиземноморском регионе. Ученые продолжают исследование и ожидают, что дополнительные находки расширят наше представление об этой давней цивилизации.

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