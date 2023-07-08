На Кипре нашли королевские гробницы, полные драгоценных артефактов (фото)

Археологи из Университета Гетеборга обнаружили королевские гробницы близ города Дромолаксия Визация, расположенного в Хала-Султан-Текке на юго-восточном побережье Кипра. Гробницы, датируемые 1500-1300 годами до нашей эры, считаются одними из самых богатых, когда-либо обнаруженных в Средиземноморском регионе.

Профессор Питер Фишер из Университета Гетеборга заявил, что есть основания полагать, что эти гробницы принадлежали королям, хотя информация о форме правления города того времени еще достаточно ограничена.

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Место, где гробницы были обнаружены, было найдено с помощью магнитометров, обнаруживающих магнитные аномалии. Сравнение карты магнитометра с участком, где находилась разбитая керамика, обнаружило большие полости на глубине один-два метра. Это побудило археологов провести исследование, что привело к открытию гробниц.

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Гробницы состоят из подземных камер размером до 4 на 5 метров любая, к которым ведет узенький проход с поверхности. Внутри команды археологов было найдено более 500 полных артефактов, включая драгоценные металлы, драгоценные камни, бронзовое оружие, слоновую кость, высококачественную керамику и печать из гематита в золотой оправе.

Около половины найденных артефактов были импортированы из соседних культур и цивилизаций. Золото и слоновая кость прибыли из Египта, драгоценные камни были импортированы из Афганистана, Индии и Синая, а предметы из янтаря поступили из Прибалтики.

Во время раскопок были обнаружены несколько хорошо сохранившихся скелетов, включая захоронения женщины, которая была окружена десятками керамических сосудов, украшений и круглого бронзового зеркала.

По словам профессора Фишера, несколько человек, как мужчин, так и женщин, носили диадемы и имели ожерелья с подвесками высочайшего качества, вероятно, изготовленные в Египте во время правления фараонов 18-й династии, таких как Тутмос III, Аменофис IV (Эхнатон) и его жена Нефертити.

Это увлекательное археологическое открытие принесет множество новых знаний об истории и культуре того периода на Кипре и в Средиземноморском регионе. Ученые продолжают исследование и ожидают, что дополнительные находки расширят наше представление об этой давней цивилизации.

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