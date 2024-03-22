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На Луне хотят построить железную дорогу, которая будет соединять разные базы на природном спутнике Земли

Анастасия Крыщук

На Луне хотят построить железную дорогу, которая будет соединять разные базы на природном спутнике Земли

На поверхности Луны может появиться железнодорожная система. Она будет соединять лунные базы и служить для перевозки людей, запасов и ресурсов.

По информации издания The Independent, амбициозный проект, вероятно, будет воплощен в жизнь уже в ближайшие десять лет. Это стало возможным благодаря утверждению плана развития от правительственного агентства США.

Американское оборонное агентство DARPA поможет финансировать новаторский проект, основанный компанией Northrop Grumman в прошлом году. Этот проект преследует цель развития "лунной экономики", и он набирает обороты с ростом глобального интереса к экспедициям на Луну.

Издание сообщает, что как Китай, так и США планируют основать лунные базы в течение следующих лет, и ожидается, что миссия NASA "Артемида" будет первой, которая "вернет" людей на естественный спутник Земли.

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Планируется, что инфраструктура лунных железных дорог позволит перевозить людей, материалы и ресурсы, необходимые для коммерческих предприятий, которые будут созданы на Луне.

"Это будет способствовать развитию космической экономики для Соединенных Штатов и международных партнеров", – говорится в заявлении Northrop Grumman.

После того как компания Northrop Grumman была выбрана для исследования возможностей лунной архитектуры LunA-10, теперь она будет активно работать над созданием прототипа лунной железной дороги.

"Фирма также будет изучать различные способы строительства, эксплуатации и ремонта сети поездов на Луне, что, вероятно, будет включать разработку роботов, способных выполнять ключевые задачи. Менеджер программы DARPA Майкл Наяк заявил, что в ближайшее десятилетие в лунной экономике произойдет "большой сдвиг парадигмы", – отмечает The Independent.

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