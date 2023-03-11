На Марсе обнаружили необычные круглые дюны (фото)

Университет Аризоны опубликовал изображение необычно округлых дюн на поверхности Марса, сделанное орбитальной станцией MRO. Склоны дюн крутые и направлены на юг, что свидетельствует о направлении ветра, но их круглая форма указывает на изменение воздушных потоков.

Читайте также: Ученые изобрели способ долететь до Марса всего за 45 дней вместо года

Как и на Земле, на Марсе есть смена времен года. Сейчас на планете заканчивается зима в северном полушарии, следящий за ней аппарат MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) с орбиты. Во время наблюдений за таянием инея на поверхности планеты камера высокого разрешения HiRise сделала снимки почти идеально круглых пятен.

Это песчаные дюны, перемещаемые марсианскими ветрами. Их склоны наклонены к югу, но округлость дюн свидетельствует о том, что воздушные потоки на Марсе изменяются. Изображение дюн получено MRO на высоте около 300 километров над поверхностью планеты.

Видео дня

Ранее в NASA показали снимок таинственных отложений в кратерах на Марсе, сделавших аппарат HiRise космического корабля Mars Reconnaissance Orbiter. А также ранее в NASA показали фото солнечных лучей на Марсе, пробивающихся сквозь тучи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!