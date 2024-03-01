На Полтавщине произошло землетрясение силой 3,6 балла

Западнее Полтавы в Решетиловском районе произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. По классификации землетрясений, он относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

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Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Подобные по силе землетрясения в Полтавской области регистрировались и раньше, в том числе последние из них 23 июля, 8 июня, 26 мая и 14 января 2023 с магнитудами 2,6, 3,7, 3,5 и 2,7 балла.

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