На россии под Калугой упал вертолет Ми-8 стоимостью 15 млн долларов: подробности
В Жиздринском районе Калужской области россии потерпел крушение вертолет Ми-28. Экипаж авиаединицы погиб.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале оставил краткое сообщение об авиакатастрофе. Он отметил, что на месте падения работают оперативные службы.
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"В Жиздринском районе потерпел крушение вертолет МИ-28. На месте аварии работает оперативная группа и спасатели", — написал Владислав Шапша. Других подробностей он не привел и не уточнил, что произошло с экипажем и пилотами вертолета.
Пропагандисты из российского агентства ТАСС пишут, что вертолет выполнял плановый полет.
"Вертолет Ми-28 упал в безлюдной местности в Калужской области, на земле разрушений нет, сообщили в МО РФ. Предварительная причина авиакатастрофы с Ми-28 - техническая неисправность. На месте падения вертолета Ми-28 работает комиссия ВКС России, сообщили в Минобороны", – говорится в сообщении.
Справка: Ми-8 (изделие "80", по кодификации НАТО: Hip) – это советский, а затем и российский многоцелевой вертолет, разработанный в ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов.
Это самый массовый в мире вертолет с двумя двигателями. Ми-8 широко использовался как военный, так и гражданский вертолет во многих странах.
Напомним, 17 апреля 2024 года в российской Самаре неизвестные сожгли вертолет Ми-8. Инцидент произошел 17 апреля 2024 года на аэродроме "Кряж".
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