В Жиздринском районе Калужской области россии потерпел крушение вертолет Ми-28. Экипаж авиаединицы погиб.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале оставил краткое сообщение об авиакатастрофе. Он отметил, что на месте падения работают оперативные службы.

Вас заинтересует: "Экипажу Ми-8 вечного полета": кафиры снова уничтожили собственный истребитель

"В Жиздринском районе потерпел крушение вертолет МИ-28. На месте аварии работает оперативная группа и спасатели", — написал Владислав Шапша. Других подробностей он не привел и не уточнил, что произошло с экипажем и пилотами вертолета.

Пропагандисты из российского агентства ТАСС пишут, что вертолет выполнял плановый полет.

ТАСС об аварии вертолета. Источник: Скриншот

"Вертолет Ми-28 упал в безлюдной местности в Калужской области, на земле разрушений нет, сообщили в МО РФ. Предварительная причина авиакатастрофы с Ми-28 - техническая неисправность. На месте падения вертолета Ми-28 работает комиссия ВКС России, сообщили в Минобороны", – говорится в сообщении.

Справка: Ми-8 (изделие "80", по кодификации НАТО: Hip) – это советский, а затем и российский многоцелевой вертолет, разработанный в ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов.

Вертолет Ми-8. Источник: ТАСС

Это самый массовый в мире вертолет с двумя двигателями. Ми-8 широко использовался как военный, так и гражданский вертолет во многих странах.

Напомним, 17 апреля 2024 года в российской Самаре неизвестные сожгли вертолет Ми-8. Инцидент произошел 17 апреля 2024 года на аэродроме "Кряж".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!